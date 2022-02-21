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Çin, uçağına lazer tutulduğunu iddia eden Avustralya'yı "dezenformasyonla" suçladı - Son Dakika

Çin, uçağına lazer tutulduğunu iddia eden Avustralya'yı "dezenformasyonla" suçladı

21.02.2022 20:07
Çin, uçağına lazer tutulduğunu iddia eden Avustralya'yı "dezenformasyonla" suçladı

Çin, Avustralya hükümetinin bir Çin donanma gemisinin Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçağa lazer tuttuğuna ilişkin iddiasını yalanladı.

Çin, Avustralya hükümetinin bir Çin donanma gemisinin Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçağa lazer tuttuğuna ilişkin iddiasını yalanladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, yaptığı açıklamada, iddiayı yalanlayarak Avustralya'yı "dezenformasyon yaymakla" suçladı.

İddiaya konu edilen Çin gemisinin açık denizdeki seyrinin uluslararası hukuka ve uluslararası teamüllere göre tamamen yasal olduğunu ifade eden Sözcü Vınbin, "Avustralya'ya, Çin gemilerinin uluslararası hukuka uygun olarak açık denizlerde sahip bulunduğu meşru haklara saygı göstermeye ve Çin ile ilgili kötü niyetli dezenformasyona son verme çağrısı yapıyoruz." dedi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Çin donanmasından bir geminin 17 Şubat'ta Papua Yeni Gine ile Avustralya arasındaki Arafura Denizi'nde, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Boeing P-8A Poseidon tipi savaş uçağına "askeri seviyede" lazer tuttuğunu bildirmişti.

Çin gemisini "pervasız ve sorumsuz" hareket etmekle suçlayan Morrison, lazer tutmanın uçağı devre dışı bırakarak uçaktaki tüm mürettebatın hayatını riske atan bir "gözdağı verme eylemi" olduğunu savunmuştu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Avustralya, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, uçağına lazer tutulduğunu iddia eden Avustralya'yı 'dezenformasyonla' suçladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin, uçağına lazer tutulduğunu iddia eden Avustralya'yı "dezenformasyonla" suçladı - Son Dakika
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