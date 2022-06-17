Çin, üçüncü uçak gemisini suya indirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, üçüncü uçak gemisini suya indirdi

17.06.2022 12:43
Çin, üçüncü uçak gemisini suya indirdi

Çin'in üçüncü uçak gemisi "Fucien" törenle suya indirildi.

Çin'in üçüncü uçak gemisi "Fucien" törenle suya indirildi.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, ülkenin güney eyaletlerinden Fucien'in adı verilen uçak gemisi, Şanghay şehrindeki Jiangnan Tersanesi'nden çıkarıldı.

"Tip 003" sınıfı 80 bin tonluk savaş gemisi, bayrak töreni ve ulusal marşın okunmasının ardından suya indirildi.

Düz bir rampaya sahip olduğu görülen geminin güvertesinin boydan boya çadırla kaplı olduğu dikkati çekti.

Geminin Elektromanyetik Uçak Kalkış Sistemi (EMALS) adı verilen, ileri teknoloji bir fırlatma sistemine sahip olduğu bildiriliyor.

Liaoning ve Şandong'un ardından Çin donanmasına katılan üçüncü uçak gemisi olan Fucien, hem tasarımı hem de üretimi yerli ilk örnek olma özelliği taşıyor.

Kuzeydoğu eyaleti Liaoning'in adını taşıyan Çin'in ilk uçak gemisi, 2012 yılında hizmete girmişti. Gemi, Çin'in 1998 yılında Ukrayna'dan aldığı Varyag uçak gemisinin iskeleti üzerine inşa edilmişti.

Kuzeydoğudaki bir başka eyaletin adını taşıyan Şandong uçak gemisi ise Liaoning'in tasarımı kopya edilerek Çin'de üretilmişti. Gemi, 2017'de hizmete girmişti.

Çin, 2035 yılına kadar en az 6 uçak gemisi filosu oluşturmayı planlıyor. Ülke, halihazırda gemi sayısı bakımından dünyanın en büyük donanmasına sahip bulunuyor.

YORUMLAR
500
Kültürel Alışverişler Yunanistan ile Çin'i Daha da Yakınlaştırıyor Kültürel Alışverişler Yunanistan ile Çin'i Daha da Yakınlaştırıyor Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Hava Kirliliğinin Azaltılmasında Önemli İlerleme Kaydettik Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Hava Kirliliğinin Azaltılmasında Önemli İlerleme Kaydettik
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, üçüncü uçak gemisini suya indirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:29:15. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, üçüncü uçak gemisini suya indirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement