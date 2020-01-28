Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine koruyucu maske ve eldiven izni - Son Dakika
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Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine koruyucu maske ve eldiven izni

6 saat önce

ÇİN'İN Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip ölümcül Corona Virüsü nedeniyle Türk Hava Yolları, Çin uçuşlarında görevli kabin ekibinin maske ve eldiven takabileceğini duyurdu.

Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine koruyucu maske ve eldiven izni, System.String[]

ÇİN'İN Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip ölümcül Corona Virüsü nedeniyle Türk Hava Yolları, Çin uçuşlarında görevli kabin ekibinin maske ve eldiven takabileceğini duyurdu. Edinilen bilgiye göre, Çin'de ülke geneline yayılan Corona Virüs ile ilgili olarak Türk Hava Yolları, Pekin, Şanghay, Guangzhou, Xi'an, Hong Kong, Tayvan gidiş ve geliş seferlerinde görevli kabin memurları için yeni bir karar aldı. Virüs nedeniyle bu uçuşlarda görev yapan kabin ekibinin koruyucu maske ve eldiven takma konusunda uçuş ekibine yönelik bir duyuruda bulundu. THY ayrıca Atatürk Havalimanı'ndan yapılan kargo seferlerinde ise maske ve eldivenlerin uçak içinde verilebileceği de öğrenildi.


- İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Hava Yolları, Koronavirüs, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:57 Kaynak: DHA
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