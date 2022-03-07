Çin, Ukrayna'da insani krizin önlenmesi için önerilerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, Ukrayna'da insani krizin önlenmesi için önerilerde bulundu

07.03.2022 20:23
Çin, Ukrayna'da insani krizin önlenmesi için önerilerde bulundu

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da insani krizin önlenmesi için 6 öneride bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da insani krizin önlenmesi için 6 öneride bulundu.

Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Genel Kurul Toplantısı için Pekin'de bulunan Vang, burada düzenlediği basın toplantısında, dış politika ve dış ilişkilere dair sorulara yanıt verdi.

Ukrayna'daki sorunun, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ilke ve kurallarına, tüm ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek çözülmesi gerektiğine dikkati çeken Vang, uluslararası toplumun en önemli önceliklerinden birinin savaş nedeniyle ülkede büyük çaplı insani krizin çıkmasını önlemek olması gerektiğini belirtti.

Vang, Çin'in bu amaca yönelik 6 maddelik önerilerini sıraladı.

İlk olarak insani yardım operasyonlarının tarafsızlık ilkesine uygun olmasına dikkat edilmesi ve insani konuların siyasallaştırılmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Vang, şunları kaydetti:

"İkincisi Ukrayna içinde ve dışındaki tüm yerinden edilmiş insanlara yardım eli uzatılmalı, uygun sığınak sağlanmalı. Üçüncüsü siviller koruma altına alınmalı ve ikincil insani felaketlerin ortaya çıkması önlenmeli. Dördüncüsü, düzgün ve güvenli insani yardım faaliyetleri hızlı, güvenli ve engelsiz erişimle sürdürülmeli. Beşincisi Ukrayna'daki yabancı ülke vatandaşlarının güvenliği sağlanmalı, güvenli ayrılış ve ülkelerine dönüş imkanı sağlanmalı."

Vang, Çin'in insani krizi önlemek üzere faaliyetlerini sürdüreceğini, Çin Kızılhaç Derneğinin Ukrayna'ya yardım malzemesi sağlamaya başlayacağını bildirdi.

"Diyalog için koşulları kolaylaştırmalıyız"

Vang, Ukrayna sorununun çözümü için taraflar arasında diyalog koşullarının kolaylaştırılması gerektiğini belirterek, "Devlet Başkanı Şi Cinping, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmesinde tarafların bir an önce barış için müzakerelere başlaması isteğini dile getirdi. Devlet Başkanı Putin buna olumlu yanıt verdi. Sonrasında Rusya ve Ukrayna tarafı iki tur müzakere yürüttü. Umarız beklenilen üçüncü tur görüşmeler daha iyi sonuç verir." dedi.

Çin'in taraflar arasında diyaloğu kolaylaştırmak üzere yapıcı rol oynamayı sürdürmeye ve uluslararası taraflarla birlikte gerekli arabuluculuğu sağlamaya hazır olduğunu vurgulayan Vang, "Çin, gerilim ne kadar yüksekse görüşmeyi sürdürmenin o kadar önemli olduğuna, anlaşmazlık ne kadar derinse müzakere etmenin o kadar gerekli olduğuna inanıyor." ifadelerini kullandı.

Vang, Pekin yönetiminin taraflar arasında diyaloğu kolaylaştırmak üzere yapıcı rol oynamayı sürdürmeye ve uluslararası taraflarla birlikte gerekli arabuluculuğu sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

YORUMLAR
500
Rusya, Ukrayna savaşının durması için 4 yeni şartını masaya koydu Rusya, Ukrayna savaşının durması için 4 yeni şartını masaya koydu CHP Parti Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması CHP Parti Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Ukrayna'da insani krizin önlenmesi için önerilerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
20:13 Dev karşılaşma! Beşiktaş evinde Başakşehir'i ağırlıyor
19:48 Kar kapıda! Meteoroloji 5 gün sürecek soğuk hava dalgası için uyardı
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisi Türkiye'ye gelecek
19:38 Mesut Özil'in Trabzonspor maçındaki görüntüsü taraftarı delirtti! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
18:47 Muharrem İnce hakkında 4 yıl 8 ay hapis talebi
17:50 Standart altının kilogram fiyatı, 907 bin liraya yükseldi
17:39 Rusya- Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere görüşmeleri başladı
17:30 Saldırıya uğrayan Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir
17:28 Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı
17:04 Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 20:29:17. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, Ukrayna'da insani krizin önlenmesi için önerilerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement