Çin, Ukrayna'daki vatandaşları için tahliye uçuşları düzenleyecek - Son Dakika
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Çin, Ukrayna'daki vatandaşları için tahliye uçuşları düzenleyecek

25.02.2022 03:55
Çin, Ukrayna'daki vatandaşları için tahliye uçuşları düzenleyecek

Çin'in Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'daki yaklaşık 6 bin vatandaşını tahliye etmek üzere tarifeli uçak seferleri düzenleyeceğini bildirdi.

Çin'in Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'daki yaklaşık 6 bin vatandaşını tahliye etmek üzere tarifeli uçak seferleri düzenleyeceğini bildirdi.

Global Times'ın haberine göre, Kiev Büyükelçiliği, dün yayınladığı uyarıda, ülkedeki güvenlik durumunun hızla kötüye gitmesi nedeniyle Çin vatandaşlarının ve işletmelerinin artan risklerle karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

Uyarıda, büyükelçiliğin bu sebeple Çin vatandaşlarının ülkelerine dönüşü için tarifeli uçak seferleri düzenlemeye hazırlandığı ifade edilerek vatandaşlardan gönüllü olarak kaydolmalarını istedi.

Seferlerin güvenlik durumuna göre düzenleneceği ve tarih ve zamanlarının önceden duyurulacağı kaydedildi.

Büyükelçiliğin verdiği bilgiye göre, Ukrayna'da büyük çoğunluğu Kiev, Lviv, Krakov, Odessa ve Sumı şehirlerinde yaşayan yaklaşık 6 bin Çin vatandaşı olduğu tahmin ediliyor.

Büyükelçilik, Çin işletmeleri ve öğrenci derneklerinden, vatandaşları uyarlamalarını ve ihtiyacı olanlara yardımcı olmalarını istedi. Çinli yetkililer ayrıca vatandaşlara evlerinde kalmaları, dışarı çıktıklarında araçlarına Çin bayrağı asmaları tavsiyesinde bulundu.

Ülkedeki durumun vatandaşların yaşamını, iş ve öğrenim durumlarını olumsuz etkilediğine dikkat çeken büyükelçilik, endişelerin arttığı fakat henüz bir panik havasının ortaya çıkmadığı bilgisini paylaştı.

Çin'in Kiev Büyükelçiliği, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin başlamasının ardından, dün gündüz saatlerinde bir uyarı yayımlamış ve vatandaşlarından kişisel güvenliklerini korumalarını istemişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Ukrayna'daki vatandaşları için tahliye uçuşları düzenleyecek - Son Dakika


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