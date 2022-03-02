Çin, Ukrayna'dan 1700 vatandaşını daha tahliye edecek - Son Dakika
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Çin, Ukrayna'dan 1700 vatandaşını daha tahliye edecek

02.03.2022 05:39
Çin, Ukrayna'dan 1700 vatandaşını daha tahliye edecek

Çin'in dün Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'daki 600 Çinli öğrencinin tahliyesinin ardından bugün 1700 vatandaşını daha ülkeden çıkaracağı bildirildi.

Çin'in dün Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'daki 600 Çinli öğrencinin tahliyesinin ardından bugün 1700 vatandaşını daha ülkeden çıkaracağı bildirildi.

Global Times gazetesinin Çin'in Kiev Büyükelçiliği ve Odessa Başkonsolosluğu kaynaklarına dayandırdığı haberindeki yapılan açıklamaya göre, Kiev'den 900, Odessa'dan ise 800 vatandaşın kara yoluyla Moldova ve Polonya'ya götürülmesi planlanıyor.

Vatandaşların büyük bölümü, büyükelçilik personeli ve Ukrayna polisinin eşliğinde 32 otobüsle sınıra götürülecek. 100 kadar vatandaşın ise tahliye trenleriyle komşu ülkelere aktarılması öngörülüyor.

Böylece, iki günde Ukrayna'dan tahliye edilen Çinli vatandaşların sayısı 2 bin 300'e ulaşacak.

Çin'in Kiev Büyükelçiliği, dün yaptığı açıklamada, Odessa'daki 400 ve Kiev'deki 200 Çinli öğrencinin kara yoluyla Moldova'ya götürüldüğü bildirmişti.

Büyükelçilik, tahliyelerle ilgili yayımladığı uyarıda, komşu ülkeler Moldova, Romanya, Slovakya, Macaristan ve Polonya'nın Çin vatandaşlarının tahliyesi için vizesiz geçiş sağlayacağını kaydetmişti.

Ukrayna'da yaşayan 6 binden fazla Çin vatandaşı tahliye için başvurmuştu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Moldova, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Ukrayna'dan 1700 vatandaşını daha tahliye edecek - Son Dakika


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