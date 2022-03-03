Çin, Ukrayna'dan 2 bin 500 vatandaşını tahliye etti - Son Dakika
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Çin, Ukrayna'dan 2 bin 500 vatandaşını tahliye etti

03.03.2022 08:51
Çin, Ukrayna'dan 2 bin 500 vatandaşını tahliye etti

Çin'in Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle 2 bin 500 vatandaşını ülkeden çıkardığı bildirildi.

Çin'in Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle 2 bin 500 vatandaşını ülkeden çıkardığı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, yaptığı açıklamada, şu ana kadar tahliye edilen vatandaşların sayısının 2 bin 500'e ulaştığını belirtti.

Yerel basındaki haberlere göre, önceki gün Odessa'daki 400 ve Kiev'deki 200 Çinli öğrencinin kara yoluyla Moldova'ya götürüldüğü, dün ise Kiev'den 900, Odessa'dan ise 800 vatandaşın kara yoluyla Moldova ve Polonya'ya götürülmesinin planlandığı bildirilmişti.

Çin'in Kiev Büyükelçiliği, tahliyelerle ilgili yayımladığı uyarıda, komşu ülkeler Moldova, Romanya, Slovakya, Macaristan ve Polonya'nın Çin vatandaşlarının tahliyesi için vizesiz geçiş sağlayacağını belirtmişti.

Ukrayna'da yaşayan 6 binden fazla Çin vatandaşının tahliye talebinde bulunduğu kaydediliyor.

Çin vatandaşı açılan ateşte yaralandı

Öte yandan Sözcü Vınbin, bir Çin vatandaşının ülkeden çıkmak isterken yaralandığını doğruladı.

Devlet televizyonu CCTV, Çin vatandaşının 1 Mart'ta kendi özel aracıyla Polonya sınırı yakınındaki Lviv şehrine giderken açılan ateşte yaralandığını duyurmuştu.

Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Vınbin, ateşin Rus askerleri mi yoksa Ukrayna askerleri mi tarafından açıldığı sorusuna yanıt vermedi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Polonya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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