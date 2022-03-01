Çin, Ukrayna'dan 600 vatandaşını tahliye etti - Son Dakika
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Çin, Ukrayna'dan 600 vatandaşını tahliye etti

01.03.2022 14:21
Çin, Ukrayna'dan 600 vatandaşını tahliye etti

Çin'in Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'daki 600 vatandaşını ülkeden çıkardığı bildirildi.

Çin'in Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'daki 600 vatandaşını ülkeden çıkardığı bildirildi.

Çin'in Kiev Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Odessa'daki 400 ve Kiev'deki 200 Çinli öğrenci kara yoluyla Moldova'ya götürüldü.

Açıklamada, Kiev Büyükelçisi Fan Şianrong'un Kiev'den yola çıkmadan evvel öğrencilerle görüşerek iyi yolculuklar dilediği aktarıldı.

Öğrenciler, Büyükelçilik personeli ve Ukrayna polisinin eşliğinde otobüsle sınıra götürüldü.

Bugün yaklaşık 1000 Çin vatandaşının daha Moldova, Polonya ve Slovakya üzerinden tahliye edilmesinin planlandığını belirtildi.

Kiev Büyükelçiliği, tahliyelerle ilgili yayımladığı uyarıda, komşu ülkeler Moldova, Romanya, Slovakya, Macaristan ve Polonya'nın Çin vatandaşlarının tahliyesi için vizesiz geçiş sağlayacağını kaydetti.

Büyükelçilik, Ukrayna'da yaşayan 6 binden fazla Çin vatandaşının tahliye için başvurduğu bilgisini paylaştı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Moldova, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Ukrayna'dan 600 vatandaşını tahliye etti - Son Dakika


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