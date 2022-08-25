Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde - Son Dakika
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Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde

25.08.2022 15:56
Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde

Çin Ulaştırma Bakanlığı, 10 fazla şehirde sürücüsüz otomobillerin belirli alanlarda ve zamanlarda ticari olarak kullanılmasını onayladı. Böylelikle Çin'de belirlenen bölge ve saatlerde sürücüsüz otomobiller trafiğe çıkabilecek.

Teknoloji geliştikçe otomobillerin yetenekleri de artıyor. Günümüzde birçok otomobil sürücü destek sistemleri ile donatılmış durumda. Bu sistemler sayesinde sürücüye trafikte çok daha az iş düşerken, birçok kazanın da önüne geçiliyor.

ÇİN, 10'DAN FAZLA ŞEHİRDE SÜRÜCÜSÜZ OTOMOBİLLERE İZİN VERDİ

Sürücü destek sistemlerinin gelişmesi ile birlikte artık araçlarda sürücülere çok daha az ihtiyaç duyulmaya başladı. Şimdiden bazı şirketler sürücüsüz otomobil testlerine başlamış durumda. Yakın zamanda sürücüsüz otomobilleri yollarda çok daha fazla görmeye başlayacağız.

Sürücüsüz otomobiller yaygınlaşırken bu konuda önemli bir adım da Çin'den geldi. Çin Ulaştırma Bakanlığı, ondan fazla şehirde sürücüsüz araçların belirli alanlarda ve zaman dilimlerinde ticari olarak denenmesine izin verdi.

Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde

Böylelikle Çin'de belirlenen bölge ve saatlerde sürücüsüz otomobiller trafiğe çıkabilecek. Taksi olarak görev yapacak olan araçların bu süreçte yetenekleri de test edilecek. Eğer sürücüsüz taksiler bu testi başarı ile geçerse, bu projenin kapsamının genişletilmesi hedefleniyor.

TEST SÜRECİ BAŞARIYLA TAMAMLANIRSA...

Sürücüsüz otomobiller test sürecini başarı ile geçtiği takdirde, araçlar bu şehirlerde daha farkı noktalarda da görev yapabilecek. Ayrıca sürücüsüz araçların çalışma saatleri de artırılacak. Bunun yanı sıra başka şehirlerde benzer uygulamaların hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde

ABD DE UYGULANIYOR

ABD'de General Motors çatısı altında çalışan Cruise LLC sürücüsüz taksileri ile hizmet vermeye başlamış durumda. İlk etapta yolcularından para almayan şirket, başarılı geçen testlerin ardından müşterilerinden para almak için de izin almış durumda.

Çin'de de otonom sistemler konusunda başı Baidu çekiyor. Şirket bu ayın başında sürücüsüz taksilerini iki farklı şehirde test etmek için gerekli izinleri almıştı.

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Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, ulaştırma bakanlığı, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde - Son Dakika
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