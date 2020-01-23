Son Dakika › Güncel › Çin Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının olduğu Vuhan kentine tüm toplu ulaşımı... - Son Dakika
Çin Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının olduğu Vuhan kentine tüm toplu ulaşımı...
7 saat önce
Çin Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının olduğu Vuhan kentine tüm toplu ulaşımı durdurdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:34 Kaynak: AA
Çin Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının olduğu Vuhan kentine tüm toplu ulaşımı durdurdu.
Son Dakika Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu Karantina'ya alınan Wuhan'da koronavirüsüne yakalanan iki kişi sokak ortasında yere yığıldı Yeni tip koronovirüsün insanlara ilk yılandan geçmiş olabileceği iddia edildi Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi