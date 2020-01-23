Çin Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının olduğu Vuhan kentine tüm toplu ulaşımı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının olduğu Vuhan kentine tüm toplu ulaşımı... - Son Dakika

Çin Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının olduğu Vuhan kentine tüm toplu ulaşımı...

7 saat önce

Çin Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının olduğu Vuhan kentine tüm toplu ulaşımı durdurdu.

Çin Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının olduğu Vuhan kentine tüm toplu ulaşımı..., System.String[]

Çin Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının olduğu Vuhan kentine tüm toplu ulaşımı durdurdu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ulaştırma Bakanlığı, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:34 Kaynak: AA
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