Video: Çin'in 100 Milyon Tonluk Petrol Sahası, Tianjin'de 14 Üniteyi Tamamladı

Ana şirket olan Beijing merkezli CNOOC, ülkenin en büyük açık deniz ham petrol ve doğalgaz üreticisi konumunda.

Bohai Petrol Sahası'nda yapım halindeki en büyük ham petrol üretim artışı projesi olan Kenli 6-1 petrol sahası, Bohai Denizi'ndeki Laizhou Körfezi'nin kuzey bölümünde arama çalışmaları sonucunda keşfedilen 100 milyon tonluk ilk büyük ölçekli petrol sahası olarak biliniyor.

Kaynak: Xinhua

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