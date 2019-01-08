Son Dakika Haberleri: Çin Ulusal Bilim ve Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu

Çin Ulusal Bilim ve Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu

1 saat önce

2018 Çin Ulusal Bilim ve Teknoloji Ödülleri, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Çin Devlet Konseyi tarafından bugün başkent Beijing'de düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Çin Ulusal Bilim ve Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Radar uzmanı Liu Yongtan ve kaya mekaniği uzmanı Qian Qihu, Çin'in bilimsel ve teknolojik inovasyon çalışmalarına yaptıkları katkılardan ötürü ülkenin en yüksek bilim ödülüne layık görüldü. Bilim insanları, ödüllerini Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in elinden aldı.

Profesör Liu Yongtan, Harbin Sanayi Üniversitesi'ndeki görevinin yanı sıra, Çin Bilimler Akademisi ve Çin Mühendislik Akademisi üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Profesör Qian Qihu ise Çin Halk Kurtuluş Ordusu Kara Kuvvetleri Mühendislik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olmasının yanında, Çin Mühendislik Akademisi üyesi olarak görev yapıyor.

2018 Çin Ulusal Bilim ve Teknoloji Ödülleri'nde 278 proje ve yedi bilim insanı ödüle layık görüldü. Bunun yanı sıra 38 proje, Ulusal Doğa Bilimleri Ödülü'nü, 67 proje Ulusal Teknolojik Buluş Ödülü'nü, 173 proje ise Ulusal Bilim ve Teknoloji İlerleme Ödülü'nü almaya hak kazandı. Ayrıca yabancı uyruklu beş uzmana Çin Halk Cumhuriyeti Uluslararası Bilim ve Teknoloji İşbirliği Ödülü takdim edildi.

Törene, ödül sahipleri ve yakınlarının yanı sıra, başkentteki bilim ve teknoloji çevrelerinden temsilciler ve öğrenciler dâhil olmak üzere toplam 3 bin 300 kişi katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:32 Kaynak: Bültenler

Cumhurbaşkanı, Xi Jinping, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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