Çin Ulusal Botanik Bahçesi'nde Nesli Tükenmekte Olan Ceset Çiçekleri Tohum Verdi

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Botanik Bahçesi'nde iki ceset çiçeği tohum verdi ve bu, nesli tükenmekte olan bu türün ülkede ilk tohum vermesi oldu.

Çiçekler, dünya genelinde yapay yöntemle bitki yetiştirme kapsamındaki bu türün ilk "grup çiçeklenmesi" olarak Temmuz ayında açmıştı.

Resmi olarak Amorphophallus titanum olarak bilinen tür, Endonezya'ya özgü bir çiçek türü. Bitki, çiçek açtığında tozlayıcıları çekmesine yardımcı olan berbat çürümüş gibi kokusu nedeniyle ceset çiçeği olarak da biliniyor.

Botanik bahçesindeki personel, Ağustos'ta tohumları inceleyerek belirgin embriyolar buldu. Tohumlar o zamandan beri hızla büyüdü.

Tohumları kısa süre önce tekrar inceleyen personel bu defa tohumların, gelişen tohum zarfları ile meyve özünden ayrılarak şekil aldığını gördü.

Çin Ulusal Botanik Bahçesi'ndeki bitkileri yetiştirme ve korumanın yüksek düzeyini yansıtan tohum verme faaliyeti, nesli tükenmekte olan türlerin korunması için büyük önem taşıyor.