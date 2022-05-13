Çin Ulusal Göç İdaresi, Ülkenin Giriş-çıkış Politikalarına İftira Atan Yanlış Haberleri Yalanladı - Son Dakika
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Çin Ulusal Göç İdaresi, Ülkenin Giriş-çıkış Politikalarına İftira Atan Yanlış Haberleri Yalanladı

13.05.2022 13:21
Çin Ulusal Göç İdaresi, Ülkenin Giriş-çıkış Politikalarına İftira Atan Yanlış Haberleri Yalanladı

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Göç İdaresi (NIA) Cuma günü, sınırlarındaki kontrol uygulamaları hakkında çıkan yanlış yurtdışı medya haberlerini yalanladı ve bu tür söylentilerin ülkenin giriş ve çıkış politikalarını çarpıtmayı ve itibarını zedelemeyi amaçladığını bildirdi.

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Göç İdaresi (NIA) Cuma günü, sınırlarındaki kontrol uygulamaları hakkında çıkan yanlış yurtdışı medya haberlerini yalanladı ve bu tür söylentilerin ülkenin giriş ve çıkış politikalarını çarpıtmayı ve itibarını zedelemeyi amaçladığını bildirdi.

Yakın zamanda bazı yurtdışı medya kuruluşları, Çin'in vatandaşlara pasaport vermeyi askıya aldığını ya da insanların ülkeyi terk etmesini engellediğini öne süren dezenformasyonu artırdı. Bir NIA sözcüsü, bu tür dezenformasyonun, ülkenin düzenli Kovid-19 müdahale yaklaşımlarını sürdürme temeli altında uygulamaya koyduğu yasal, hedeflenmiş ve etkili giriş-çıkış yönetimi önlemlerini baltalamayı amaçladığını söyledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, Medya, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin Ulusal Göç İdaresi, Ülkenin Giriş-çıkış Politikalarına İftira Atan Yanlış Haberleri Yalanladı - Son Dakika


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