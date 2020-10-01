"Çin Ulusal Günü"nde gözaltılar - HONG - Son Dakika

Çin bayrağı standı

Polisin güvenlik önlemleri

Protestocuların çantalarının aranması

Kimlik kontrolü

Polisin protestoculara gözaltı yapması

Rahatsızlanan bir kadının ambulansa bindirilmesi

Gözaltı yapılan protestocuların polis aracına bindirilmesi

Hong Kong'da "1 Ekim Çin Ulusal Günü" dolayısıyla toplanan bazı protestoculara polis gözaltı yaptı.