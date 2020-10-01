"Çin Ulusal Günü"nde gözaltılar - HONG - Son Dakika

"Çin Ulusal Günü"nde gözaltılar - HONG
Çin bayrağı standı Polisin güvenlik önlemleri Protestocuların çantalarının aranması Kimlik kontrolü Polisin protestoculara gözaltı yapması Rahatsızlanan bir kadının ambulansa bindirilmesi Gözaltı yapılan protestocuların polis aracına bindirilmesi Hong Kong'da "1 Ekim Çin Ulusal Günü"...
Çin bayrağı standı
Polisin güvenlik önlemleri
Protestocuların çantalarının aranması
Kimlik kontrolü
Polisin protestoculara gözaltı yapması
Rahatsızlanan bir kadının ambulansa bindirilmesi
Gözaltı yapılan protestocuların polis aracına bindirilmesi
Hong Kong'da "1 Ekim Çin Ulusal Günü" dolayısıyla toplanan bazı protestoculara polis gözaltı yaptı.
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