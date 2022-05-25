Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı Yunanistan ile Parlamentolar Arası İlişkileri Artırmayı Önerdi - Son Dakika
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Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı Yunanistan ile Parlamentolar Arası İlişkileri Artırmayı Önerdi

25.05.2022 15:53
Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı Yunanistan ile Parlamentolar Arası İlişkileri Artırmayı Önerdi

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi (NPC) Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu Salı günü, Çin ve Yunanistan'ın, çeşitli alanlarda işbirliğine destek sağlamak için parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi (NPC) Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu Salı günü, Çin ve Yunanistan'ın, çeşitli alanlarda işbirliğine destek sağlamak için parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Li, Yunan parlamentosu başkanı Konstantinos Tasoulas ile yaptığı video görüşmede Çin'in, iki ülke liderlerinin ulaştığı önemli fikir birliğini uygulamak ve ikili kapsamlı stratejik ortaklığın gelişimini desteklemek için Yunanistan ile birlikte çalışacağını söyledi.

NPC'nin Yunan parlamentosu ile üst düzey komiteleri, özel komiteleri, dostluk grupları ve parlamenterler arasındaki değişimleri güçlendireceğini, yasama ve denetleme iş deneyimlerini paylaşacağını ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğine yasal destek sağlayacağını söyledi. Li, iki ülkeyi, işbirliğinin temeli olarak siyasi karşılıklı güveni görmeye, birbirini sıkıca desteklemeye, işbirliği yapmaya ve daha adil ve makul bir küresel yönetişim sisteminin inşasını birlikte teşvik etmeye çağırdı. Li, Çin'in Yunanistan'ın tek Çin ilkesine uzun vadeli bağlılığını takdir ettiğini ve Yunanistan'ı, temel çıkarlarını, meşru hak ve çıkarlarını korumak açısından desteklediğini söyledi.

Li, Yunanistan'ın uzun süredir Çin-AB ilişkilerinin geliştirilmesinde aktif bir rol oynadığını ve Çin'in, Çin-AB işbirliğinin daha da geliştirilmesini teşvik etmek için Yunanistan da dahil olmak üzere ilgili ülkelerle ortak çaba göstermeye istekli olduğunu belirtti. Li, Çin tarafından önerilen Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Yunanistan'ın Toparlanma ve Dayanıklılık Planı ile sinerjisini ve denizcilik, enerji, altyapı, yeşil ekonomi ve dijital ekonomi gibi alanlardaki işbirliğini genişletme çağrısında bulundu. Tasoulas ise Yunanistan'ın tek Çin politikasına olan sıkı bağlılığını yineleyerek, Yunan parlamentosunun Kuşak ve Yol'un ortak inşasına ve ticaret, yatırım ve turizm alanlarında ikili işbirliğine olumlu katkılarda bulunacağını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı Yunanistan ile Parlamentolar Arası İlişkileri Artırmayı Önerdi - Son Dakika
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