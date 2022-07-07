Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Özbekistan Senatosu Başkanıyla Görüştü

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi (NPC) Daimi Komitesi başkanı Li Zhanshu Çarşamba günü, Özbekistan Senatosu Başkanı Tanzila Narbayeva ile video bağlantısıyla bir görüşme yaptı. Görüşmede iki taraf da ikili ilişkilerin geliştirilmesini kolaylaştırmak için parlamentolar arası ilişkileri artırma kararı aldı. Li, Çin ve Özbekistan kapsamlı stratejik ortaklıklarını geliştirmeye devam ederken iki ülkenin karşılıklı kalkınma stratejileri arasındaki bağı güçlendirmek için daha fazla çaba harcanması gerektiğini söyledi.

Çin-Özbekistan ilişkilerinin geliştirilmesi için karşılıklı siyasi güvenin daha fazla artırılması ve tarafların birbirlerinin temel çıkar ve ana endişelerine ilişkin hususlarda karşılıklı desteğin artırılması gerektiğine işaret eden Li, Özbekistan'ın; Taiwan, Hong Kong, Xinjiang ve Tibet'e ilişkin hususların yanı sıra Doğu Türkistan İslami Hareketi'ne karşı mücadelede de Çin'e tutarlı bir şekilde destek verdiğini ve Çin'in bunu takdirle karşıladığını söyledi. Li, Çin'in her zaman olduğu gibi Özbekistan'ın ulusal şartlarına uygun bir kalkınma yolu izlemesine ve ulusal egemenlik, bağımsızlık ve bölgesel bütünlüğünü koruma çabalarına sıkı bir şekilde destek vereceğini sözlerine ekledi. Çin'in Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni uygulamasında Özbekistan'la birlikte çalışmaya ve böylelikle bölgesel güvenlik ve istikrarı birlikte korumaya hazır olduğunu belirten Li, Çin'in, Özbekistan'ın Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ne verdiği desteği takdirle karşıladığını ve 24 Haziran'da düzenlenen Küresel Kalkınmaya dair Üst Düzey Diyalog'un sonuçlarının uygulamaya konmasında Özbekistan ve uluslararası toplumla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Li, NPC'nin iki ülke arasında işbirliği için adil ve şeffaf bir ortamın sağlanması amacıyla Özbekistan Senatosu ile tüm seviyelerde bilgi alışverişini ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik ettiğini söyledi. Narbayeva ise Özbekistan'ın Tek Çin ilkesine sıkı bir şekilde bağlı olduğunu ve Özbekistan Senatosu'nun NPC ile dostane alışverişleri güçlendirmeye ve tüm alanlarda ikili işbirliğini artırma ve bölgesel barış ve işbirliğini koruma yönünde aralıksız gayret göstermeye hazır olduğunu belirtti.