Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı... - Son Dakika

Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı...
Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etti.
Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 10:21 Kaynak: AA
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