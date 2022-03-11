Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık genel kurulu sona erdi - Son Dakika
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Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık genel kurulu sona erdi

11.03.2022 19:05
Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık genel kurulu sona erdi

Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık genel kurul toplantısı bugün yapılan kapanış oturumuyla sona erdi.

Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık genel kurul toplantısı bugün yapılan kapanış oturumuyla sona erdi.

Başkent Pekin'de Büyük Halk Meclisi'nde gerçekleştirilen oturuma Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Kıçiang, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Politbüro üyelerinin yanı sıra bölgeler, meslek grupları ve etnik unsurların temsilcisi delegeler katıldı.

Kongre'nin 13. döneminin 5. genel kurulunun son oturumunda vekiller, yerel halk kongreleri ve yerel halk hükümetlerinin işleyişini düzenleyen Organik Yasa'da değişiklikler öngören karar taslağını kabul etti.

49 maddeden oluşan değişiklikler, Devlet Başkanı Şi'nin de onaylamasıyla yasalaştı.

Oturumda ayrıca ÇUHK'nin gelecek yıl başlayacak 14. dönemindeki temsilci sayısı ve seçimine dair karar taslağı ve Hong Kong ile Makau Özel İdare Bölgelerinin 14. ÇHUK için temsilci seçme yöntemine ilişkin taslak da kabul edildi.

Vekiller, hükümet ile ÇUHK Daimi Komitesi, Halk Yüksek Mahkemesi ve Halk Yüksek Savcılığının çalışma raporlarını onayladı.

Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma 2021 Planı ve 2022 Plan Taslağı, Merkezi ve Yerel Yönetimler 2021 Bütçesi ve 2022 Bütçe Taslağı ve 2022 Merkezi Bütçesi de Kongre tarafından onaylandı.

ÇUHK ve ÇHSDK'nin yapısı

ÇUHK genel kurul toplantısı, eş zamanlı yapılan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın (ÇHSDK) genel kurulu ile birlikte ülkenin yıllık yasama gündemini şekillendiriyor.

Çin'in parlamentosu olarak da bilinen ÇUHK'de 2 bin 980 delege bulunuyor. Delegeler arasında ülkenin kent, eyalet, özerk bölgeleri ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan temsilciler yer alıyor.

ÇUHK, yılda bir kez toplanırken diğer yasama görevlerini yaklaşık 2 ayda bir toplanan ÇUHK Daimi Komitesi ele alıyor. Söz konusu komitede 175 delege yer alıyor.

Ülkenin en üst düzey istişare organı Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nda (ÇHSDK) 2 bin 158 delege bulunuyor.

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Kaynak: AA

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