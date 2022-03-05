Çin Ulusal Halk Kongresinin yıllık genel kurulu başladı - Son Dakika

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) yıllık genel kurulunun açılış oturumu yapıldı.

Başkent Pekin'de Büyük Halk Meclisi'nde gerçekleştirilen oturuma, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Kıçiang, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Politbüro üyelerinin yanı sıra ülkedeki tüm bölge ve etnik unsurları temsilen 2 bin 980 delege katıldı.

Kongre'nin 13. döneminin 5. genel kurulu olan oturumda Başbakan Li, hükümetin yılık çalışma raporunu meclise sundu.

Li, 2022'de yüzde 5,5 civarında ekonomik büyüme hedeflediklerini bildirdi.

ÇUHK Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Vang Çın, Kongre'nin gündemindeki yasal düzenlemeleri açıkladı.

Vang, Yerel Halk Kongreleri ve Yerel Halk Hükümetlerinin işleyişini düzenleyen Organik Yasa'da değişiklik öngören taslak, ÇUHK'nin gelecek yıl başlayacak 14 . dönemindeki temsilci sayısı ve seçimine dair karar taslağı ve Hong Kong ile Makau Özel İdare Bölgelerinin 14. ÇHUK için temsilci seçme yöntemine ilişkin taslak hakkında bilgi verdi.

Toplantıda etnik unsurların temsilcileri, renkli kıyafetleriyle dikkati çekti.

ÇUHK genel kurul toplantısı, eş zamanlı yapılan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın (ÇHSDK) genel kurulu ile birlikte ülkenin yıllık yasama gündemini şekillendiriyor.

ÇUHK ve ÇHSDK'nın yapısı

Çin'in parlamentosu olarak da bilinen ÇUHK'de 2 bin 980 delege bulunuyor. Söz konusu delegeler arasında ülkenin kent, eyalet, özerk bölgeleri ve Çin Halk Kurtuluş Ordusundan temsilciler yer alıyor.

ÇUHK, yılda bir kez toplanırken; diğer yasama görevlerini yaklaşık 2 ayda bir toplanan ÇUHK Daimi Komitesi ele alıyor. Söz konusu komitede 170'i aşkın delege yer alıyor.

Ülkenin en üst düzey istişare organı Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nda (ÇHSDK) ise 2 bin 158 delege bulunuyor.