Çinli Yetkili: Çin, Gıda Güvenliğini Sağlama Kapasitesini Güçlendirdi - Son Dakika
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Çinli Yetkili: Çin, Gıda Güvenliğini Sağlama Kapasitesini Güçlendirdi

17.10.2022 12:24
Çinli Yetkili: Çin, Gıda Güvenliğini Sağlama Kapasitesini Güçlendirdi

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Direktör Yardımcısı Zhao Chenxin, Devlet Tahıl ve Rezervler İdaresi Başkanı Cong Liang ve Ulusal Enerji İdaresi Direktör Yardımcısı Ren Jingdong, Çin'in başkenti Beijing'de Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) devam eden 20.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Direktör Yardımcısı Zhao Chenxin, Devlet Tahıl ve Rezervler İdaresi Başkanı Cong Liang ve Ulusal Enerji İdaresi Direktör Yardımcısı Ren Jingdong, Çin'in başkenti Beijing'de Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) devam eden 20. Ulusal Kongresi'nin oturum aralarında düzenlenen bir basın toplantısına katılıyor, 17 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zhang Yuwei/Xinhua)

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Tahıl ve Rezervler İdaresi Başkanı Cong Liang Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in son on yılda daha yüksek yıllık tahıl üretimi ve istikrarlı piyasa işleyişi sayesinde gıda güvenliğini sağlamaya yönelik kapasitesini geliştirdiğini söyledi.

Cong, Çin Komünist Partisi'nin devam eden 20. Ulusal Kongresi'nin oturum aralarında düzenlediği basın toplantısında, Çin'in oluşturduğu sağlam gıda güvenliği durumu sayesinde "gıda arzını sıkı bir şekilde kendi elinde bulundurduğunu garanti ettiğini" belirtti.

Çin kesintisiz yedi yıldır tahıl üretimini 650 milyon tonun üzerinde tutmayı başarıyor. 2021'de bu rakam 682,85 milyon tonla yeni bir rekora ulaştı.

Çin'in tarım arazilerinin toplam 128 milyon hektara ulaşması, standart depolarının 700 milyon ton tahıl depolama kapasitesine sahip olması ve acil durumlara yanıt veren tahıl işleme işletmelerinin sayısının 6.000'e ulaşması Çin'in gıda güvenliğini sağlama kapasitesinin kanıtlarını oluşturuyor.

Cong, son yıllarda küresel gıda piyasalarındaki istikrarsızlığa rağmen, Çin piyasasının yeterli arzı ve istikrarlı işleyişi koruduğunu, insanların ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşıladığını, sağlıklı ekonomik kalkınmaya ve sosyal istikrara katkıda bulunduğunu belirterek, Çin'in gıda güvenliğini sağlamak için iyi bir konumda olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Yetkili: Çin, Gıda Güvenliğini Sağlama Kapasitesini Güçlendirdi - Son Dakika

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