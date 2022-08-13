Çin'de sıcak hava uyarısı - Son Dakika
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Çin'de sıcak hava uyarısı

13.08.2022 18:11
Çin'de sıcak hava uyarısı

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, çok sayıda bölgede etkisi hissedilen sıcak hava dalgası nedeniyle yayımladığı "kırmızı uyarının" yarın da süreceğini bildirdi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, çok sayıda bölgede etkisi hissedilen sıcak hava dalgası nedeniyle yayımladığı "kırmızı uyarının" yarın da süreceğini bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, yarın Şaanşi, Hınan, Anhui, Ciangsu, Siçuan, Hubey, Hunan, Ciangşi, Cıciang, Fucien ve Guicou eyaletleri, Şanghay ve Çongçing şehirleri ile Sincan Özerk Bölgesi ve İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin bazı bölümlerinde sıcaklığın 35 dereceyi geçeceği belirtildi.

Şaanşi, Siçuan, Hubey, Hunan, Ciangşi, Anhui, Ciangsu ve Cıciang eyaletleri ile Şanghay ve Çongçing şehirlerinin bazı bölümlerinde ise 40 ila 42 dereceye ulaşan, hatta 42 dereceyi aşan sıcaklık değerleri ölçülebileceği kaydedildi.

Sıcak hava nedeniyle dün bu yılın "kırmızı uyarısını" yayımlayan meteoroloji yetkilileri, yerel otoritelere sıcak hava dalgasına karşı acil durum önlemlerini almaları, yangın koruma tedbirlerine hassasiyet göstermeleri ve kırılgan durumdaki nüfusun ihtiyaçlarını dikkate almaları uyarısında bulundu.

"Kırmızı" uyarı, Çin'in 4 dereceli sıcak hava uyarı sisteminde en yüksek seviyeyi temsil ediyor. Uyarılar, yüksekten düşüğe "kırmızı", "turuncu", "sarı" ve "mavi" şeklinde sıralanıyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Şaanşi, Anhui, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de sıcak hava uyarısı - Son Dakika

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