Çin Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Denizlerdeki Zorbalığını Şiddetli Biçimde Eleştirdi - Son Dakika
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Çin Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Denizlerdeki Zorbalığını Şiddetli Biçimde Eleştirdi

28.04.2022 23:54
Çin Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Denizlerdeki Zorbalığını Şiddetli Biçimde Eleştirdi

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, Perşembe günü yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin denizlerdeki zorbalığına kararlı bir şekilde karşı olduklarını ifade etti.

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, Perşembe günü yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin denizlerdeki zorbalığına kararlı bir şekilde karşı olduklarını ifade etti. Sözcü Tan bu açıklamayı rutin bir basın toplantısında, ABD Savunma Bakanlığı'nın kısa süre önce yayınladığı "seyrüsefer özgürlüğü" konulu raporuna dair bir soru üzerine yaptı. ABD'nin diğer ülkelerin egemenliğini ihlal etmek ve bölgesel barışı tehlikeye atmak için "seyrüsefer özgürlüğü" bahanesiyle askeri gemiler ile uçaklarını sık sık gönderdiğini kaydeden Tan, ilgili ülkelere böyle bir denizcilik zorbalığına ortak şekilde karşı çıkma çağrısı yaptı.

ABD'nin sözde "seyrüsefer özgürlüğü operasyonlarının" uluslararası hukuku temel alan küresel düzene meydan okuduğunu, seyir emniyetini sürekli tehdit ettiğini ve bölgesel gerginlikleri artırdığını belirten Tan, ABD'den bu tür operasyonların sebep olduğu kazaların ve can kayıplarının sayısı üzerine kafa yormasını istedi. Aynı zamanda ABD'ye sözde "seyrüsefer özgürlüğü operasyonlarını" durdurma ve böyle sorumsuzca raporlar yayınlamayı kesme çağrısında bulunan Tan, "ABD, bölgesel barış ile istikrara katkıda bulunmak için daha çok şey yapmalı" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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