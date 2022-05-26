Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı 2022 Başladı - Son Dakika
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Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı 2022 Başladı

26.05.2022 20:25
Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı 2022 Başladı

GUİZHOU, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında bulunan Guizhou eyaletindeki ulusal büyük veri (Guizhou) kapsamlı pilot bölgesindeki sergi merkezinde bir 5G yapay zeka (AI) teknolojisi tanıtım videosunu tanıtan bir çalışan, 26 Mayıs 2022.

GUİZHOU, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında bulunan Guizhou eyaletindeki ulusal büyük veri (Guizhou) kapsamlı pilot bölgesindeki sergi merkezinde bir 5G yapay zeka (AI) teknolojisi tanıtım videosunu tanıtan bir çalışan, 26 Mayıs 2022.Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı 2022 Perşembe günü çevrimiçi olarak başladı. Ulusal büyük veri (Guizhou) kapsamlı pilot bölgesindeki sergi merkezinde, büyük veri endüstrisinin üretime ve insanların günlük yaşamına kattığı değişiklikleri gösteren bir dizi enstalasyon sergilendi. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guizhou, Mayıs, Pilot, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı 2022 Başladı - Son Dakika
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