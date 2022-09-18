Video: Katılımcılar 5. Çin İthalat Fuarına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Video: Katılımcılar 5. Çin İthalat Fuarına Hazırlanıyor

18.09.2022 19:45
Video: Katılımcılar 5. Çin İthalat Fuarına Hazırlanıyor

Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) yaklaşık 50 gün kaldı.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) yaklaşık 50 gün kaldı. Beşinci CIIE, 5- 10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da gerçekleştirilecek. Bu, dünyanın ilk ithalat temalı ulusal düzeydeki fuarı. Birçok firma bu etkinliğe katılmak istiyor.

Lİ QİNG, Illumina'da Büyük Çin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü

"CIIE, teknolojimizi Çin'de sergilemek için en önemli platform haline geldi. Bu yılki standımızın boyutu geçen yıldan daha büyük ve ürünlerimizi tanıtmak için daha fazla çaba harcıyoruz. Çin'deki gelişme, Illumina'nın stratejilerinden biridir."

ALLAN GABOR, Merck Çin Başkanı ve Merck Elektronik Çin Genel Müdürü

"Bence tüm yenilikçi şirketler için önemli olan şey, işbirliğinin hiç bu kadar önemli olmadığı bir dönemde olunması ve (fuarın) pazara çıkış süresini hızlandırmanın en iyi yolu olması. Verimliliği artırmanın ve iyileştirmenin en iyi yolu ve işte 'ETCC'nin (Çin Elektronik Teknolojileri Merkezi) amacı da bu, müşterilerin sorunları çözmesine, pazara daha hızlı ulaşmasına ve nihai verimliliğe güvenli bir şekilde erişmesine yardımcı olabilecek üretim sürecinin tüm malzemelerini ve parçalarını biraraya getiren bir işbirliği platformu olarak işlev görmesi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, 10 Kasım, Shanghai, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Katılımcılar 5. Çin İthalat Fuarına Hazırlanıyor - Son Dakika

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