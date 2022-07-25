Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Başladı - Son Dakika
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Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Başladı

25.07.2022 21:07
Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Başladı

HAİKOU, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da gerçekleştirilen 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı (CICPE) sırasında poz veren bir ziyaretçi, 25 Temmuz 2022. CICPE, Pazartesi günü ülkenin tatil adası Hainan'da başladı.

HAİKOU, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da gerçekleştirilen 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı (CICPE) sırasında poz veren bir ziyaretçi, 25 Temmuz 2022. CICPE, Pazartesi günü ülkenin tatil adası Hainan'da başladı. Altı günlük fuar 1.107 denizaşırı şirketin ve 61 ülke ile bölgeden 1.643 markanın yanı sıra 1.200'den fazla yerli markayı da çatısı altında topluyor. Geçen yıl 80.000 metrekare olan fuar alanı 100.000 metrekareye genişletilirken, uluslararası alan toplam fuar alanının yüzde 80'ini kaplıyor. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Başladı - Son Dakika
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