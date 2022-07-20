Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Hainan'da Yapılacak - Son Dakika
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Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Hainan'da Yapılacak

20.07.2022 18:55
Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Hainan'da Yapılacak

HAİKOU, 20 Temmuz (Xinhua) -- 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, 26-30 Temmuz tarihleri arasında Çin'in güneyinde yer alan Hainan Eyaleti'nin merkezi Haikou'da gerçekleştirilecek.

HAİKOU, 20 Temmuz (Xinhua) -- 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, 26-30 Temmuz tarihleri arasında Çin'in güneyinde yer alan Hainan Eyaleti'nin merkezi Haikou'da gerçekleştirilecek. Fuara katılan firma sayısı geçen yılın üzerinde olacak ve fuar alanı 80.000 metrekareden 100.000 metrekareye genişletilecek. Geçen yıl yüzde 75 olan yabancı şirketlere ayrılan sergi alanı oranı da bu yıl yüzde 80'e çıkarılacak.

Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Hainan'da Yapılacak

Çin'in güneyinde yer alan Hainan Eyaleti'nin merkezi Haikou'daki 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın düzenleneceği Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde sergi stantlarını kuran işçiler, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Yang Guanyu/ Xinhua)

Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Hainan'da Yapılacak

Çin'in güneyinde yer alan Hainan Eyaleti'nin merkezi Haikou'daki 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın düzenleneceği Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde sergi stantlarını kuran işçiler, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Yang Guanyu/ Xinhua)

Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Hainan'da Yapılacak

Çin'in güneyinde yer alan Hainan Eyaleti'nin merkezi Haikou'daki 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın düzenleneceği Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde sergi stantlarını kuran işçiler, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Yang Guanyu/ Xinhua)

Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Hainan'da Yapılacak

Çin'in güneyinde yer alan Hainan Eyaleti'nin merkezi Haikou'daki 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın düzenleneceği Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde bir sergi standı kuran bir işçi, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Yang Guanyu/ Xinhua)

Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Hainan'da Yapılacak

Çin'in güneyinde yer alan Hainan Eyaleti'nin merkezi Haikou'daki 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın düzenleneceği Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde sergi standı kuran bir işçi, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Yang Guanyu/ Xinhua)

Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Hainan'da Yapılacak

Çin'in güneyinde yer alan Hainan Eyaleti'nin merkezi Haikou'daki 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın düzenleneceği Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde sergi stantlarını kuran işçiler, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Yang Guanyu/ Xinhua)

Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Hainan'da Yapılacak

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyinde yer alan Hainan Eyaleti'nin merkezi Haikou'daki 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın düzenleneceği Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nin manzarası görülüyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Yang Guanyu/ Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Hainan'da Yapılacak - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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