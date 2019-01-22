Çin Üniversitesi Yapay Zekâ Destekli Hesaplama İçin Açık Platform Başlatıyor

Tsinghua Üniversitesi, platformu, Yapay Zekâ Enstitüsü'ne bağlı Bilgi İşlem Araştırma Merkezi'nin kurulduğunu ilan ederek açtı.

Platform, Çince ve İngilizce dil bilgisi işareti HowNet türünden bilgi grafikleri, web'e dayalı ansiklopedi bilgi grafiği XLORE, Wikipedia ve onun Çin versiyonu Baidu Baike ve 200 milyon araştırma bildirisi kapsayan bilim ve teknoloji informasyon servis platfotmu Aminer'i içeriyor.

Bir bilgi grafiği, düz bir grafik veritabanından çok daha geniş ve derin bir dizi hizmeti destekleyebilen bir grafik veritabanı ile bütünleşmiş bir araç takımıdır.

Tsinghua Üniversitesi Yapay Zekâ Enstitüsü Direktörü ve Çin Bilim Akademisi üyesi Zhang Bo, yapay zekânın gelecekte güvenilir ve inanılır olacağını söylüyor. Şu andaki bilginin derinliği, verilerin güvenilirliğine bağlı olarak belirli sınırlar içinde kalmakta olup kapsamlı ve yüksek kalitede desteğe ihtiyaç gösteriyor.

Tsinghua Üniversitesi Başkan Yardımcısı ve Çin Mühendislik Akademisi üyesi You Zheng, üniversitenin bilgi işlem araştırmasında olağanüstü kabiliyete sahip araştırmacılardan bir havuz oluşturarak temel kuramsal yapay zekâ araştırmasında atılım yapmayı ve Çin'in yapay zekâ geliştirme stratejisine katkıda bulunmayı umduğunu belirtti.