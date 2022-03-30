Çin Uydu Navigasyon Fuarı'nda Gelişmekte Olan Alanlardaki Uygulamalar Vurgulanıyor - Son Dakika
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Çin Uydu Navigasyon Fuarı'nda Gelişmekte Olan Alanlardaki Uygulamalar Vurgulanıyor

30.03.2022 19:36
Çin Uydu Navigasyon Fuarı'nda Gelişmekte Olan Alanlardaki Uygulamalar Vurgulanıyor

BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) — Fuarı düzenleyenler, 25 Mayıs'ta başlayacak olan üç günlük fuarın, uydu navigasyonunun 5G, yapay zeka, büyük veri ve coğrafi bilgi gibi gelişmekte olan alanlarla derinlemesine entegrasyonunu tanıtmayı amaçladığını belirtti. Fuarın ayrıca uydu navigasyonunun, dijitalleşme ve bilgi teknolojileri uygulamaları ile entegrasyonunu artırması bekleniyor. Fuar, 2022'deki 13. Çin Uydu Navigasyon Konferansı'nın bir parçası […]

BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) — Fuarı düzenleyenler, 25 Mayıs'ta başlayacak olan üç günlük fuarın, uydu navigasyonunun 5G, yapay zeka, büyük veri ve coğrafi bilgi gibi gelişmekte olan alanlarla derinlemesine entegrasyonunu tanıtmayı amaçladığını belirtti. Fuarın ayrıca uydu navigasyonunun, dijitalleşme ve bilgi teknolojileri uygulamaları ile entegrasyonunu artırması bekleniyor. Fuar, 2022'deki 13. Çin Uydu Navigasyon Konferansı'nın bir parçası olarak düzenleniyor. Çin Uydu Navigasyon Konferansı 2010 yılından bu yana her yıl BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi'nin (BDS) en son teknolojik ve endüstriyel uygulama başarılarını ve küresel navigasyon uydu sistemlerinin gelişim eğilimlerini tanıtmak için düzenleniyor.

Fuarı düzenleyenler, önde gelen uzmanların ve işletme yöneticilerinin de küresel navigasyon uydu sistemleri alanındaki en son teknolojik başarıları, endüstriyel trendleri ve ilgili politikaları paylaşmak üzere yaklaşan konferans ve fuara katılmaya davet edileceğini belirtti. Çin, 31 Temmuz 2020'de resmi olarak BDS'yi devreye alarak yeni BDS-3 sistemini küresel kullanıcılara açtı. Çin Uydu Navigasyon Ofisi'ne göre küresel sürekli izleme ve değerlendirme sistemi tarafından ölçülen BDS-3 sistemi, Asya-Pasifik bölgesinde daha üstün performans ile küresel konumlandırma, navigasyon ve zamanlama hizmetleri sağlamada gelişmiş bir performans endeksi gösteriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Navigasyon, 30 Mart, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin Uydu Navigasyon Fuarı'nda Gelişmekte Olan Alanlardaki Uygulamalar Vurgulanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin Uydu Navigasyon Fuarı'nda Gelişmekte Olan Alanlardaki Uygulamalar Vurgulanıyor - Son Dakika
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