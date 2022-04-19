Çin Uydusu Küresel Yerçekimi Alanı Verilerini Elde Etti - Son Dakika
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Çin Uydusu Küresel Yerçekimi Alanı Verilerini Elde Etti

19.04.2022 17:36
Çin Uydusu Küresel Yerçekimi Alanı Verilerini Elde Etti

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletindeki Sun Yat-sen Üniversitesi'ne göre, Çin'in Tianqin-1 uydusu yörüngedeki operasyonu sırasında küresel yerçekimi alanı verilerini elde etti.

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletindeki Sun Yat-sen Üniversitesi'ne göre, Çin'in Tianqin-1 uydusu yörüngedeki operasyonu sırasında küresel yerçekimi alanı verilerini elde etti. Uydu Aralık 2019'da, uzay tabanlı yerçekimi dalgası algılama programı "Tianqin"in teknolojilerini test etmek için uzaya gönderildi. Üniversite tarafından 2015 yılında başlatılan Tianqin programı, "gökyüzünde arp" anlamına geliyor. Yerçekimi alanı verileri jeodezik araştırma, jeofizik, petrol ve gaz arama ve afet önleme ve hafifletme çalışmalarına destek olduğu için, ulusal ekonomi ve insanların geçim kaynakları için büyük önem taşıyor.

Tianqin programı dahilinde, uzay yerçekimi dalgası gözlemevi inşa etmek için 2035 yılı civarına kadar yaklaşık 100.000 kilometre yükseklikteki yörüngede üç uydudan oluşan ve bir kenar uzunluğu yaklaşık 170.000 kilometre olan, bir eşkenar üçgen takımyıldızın oluşturulması planlanıyor. Tianqin programı çerçevesinde Haziran ve Kasım 2019 tarihlerinde ay vericisinin yankı sinyali başarıyla elde edildi ve gelecekte üç uydunun santimetre seviyesinde kesin olarak yerleştirilmesini sağlamak için sırasıyla beş ay reflektöründen gelen sinyaller tespit edildi.

Çin Uydusu Küresel Yerçekimi Alanı Verilerini Elde Etti

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Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Nisan, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin Uydusu Küresel Yerçekimi Alanı Verilerini Elde Etti - Son Dakika


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