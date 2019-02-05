Son Dakika Haberleri: Çin Uydusu Longjiang-2, Dünya ile Ay'ı Aynı Karede Görüntüledi

Çin Uydusu Longjiang-2, Dünya ile Ay'ı Aynı Karede Görüntüledi

20 dakika önce

Birkaç gün önce çekilen Çin uydusu Longjiang-2 tarafından çekilen görüntüde, Ay ile Dünya'yı farklı bir perspektiften görme fırsatına sahip oluyoruz.

Çin Uydusu Longjiang-2, Dünya ile Ay'ı Aynı Karede Görüntüledi, System.String[]
Anlık olarak hala ay yörüngesinde bulunan Çin uydusu Longjiang-2, takvimler 3 Şubat'ı gösterdiğinde çok nadir bir perspektiften Dünya ile Ay'ı aynı karede görüntülemeyi başardı. Longjiang-2, 2018'in Haziran ayında Ay'ın yörüngesine girmişti.






Aslında proje ilk başladığında Longjiang-2 yalnız değildi. Longjiang-1, Longjiang-2 ile birlikte fırlatıldı ancak Longjiang-1'in iletişimi bir süre sonra kesildi. Yine de Longjiang-2'nin başarılı olması gayet tatmin edici bir sonuç.




Longjiang-2'nin çekmiş olduğu bu görüntü Hollanda'daki Dwingeloo Radyo Gözlemevi tarafından indirilerek, dün Twitter'dan yayınlandı. Ancak Longjiang-2'nin görevi bu fotoğraftan sonra henüz bitmiş değil. İnsansız uzay aracı, görüntü kaydetme görevine aktif olarak devam edecek ve gözlemevine bildirecek.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:45 

Teknoloji
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