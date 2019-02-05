Çin Uydusu Longjiang-2, Dünya ile Ay'ı Aynı Karede Görüntüledi

Anlık olarak hala ay yörüngesinde bulunan Çin
uydusu Longjiang-2, takvimler 3 Şubat'ı gösterdiğinde çok nadir bir perspektiften Dünya ile Ay'ı aynı karede görüntülemeyi başardı. Longjiang-2, 2018'in Haziran ayında Ay'ın yörüngesine girmişti.
Aslında proje ilk başladığında Longjiang-2 yalnız değildi. Longjiang-1, Longjiang-2 ile birlikte fırlatıldı ancak Longjiang-1'in iletişimi bir süre sonra kesildi. Yine de Longjiang-2'nin başarılı olması gayet tatmin edici bir sonuç.
Longjiang-2'nin çekmiş olduğu bu görüntü Hollanda
'daki Dwingeloo Radyo Gözlemevi tarafından indirilerek, dün Twitter
'dan yayınlandı. Ancak Longjiang-2'nin görevi bu fotoğraftan sonra henüz bitmiş değil. İnsansız uzay aracı, görüntü kaydetme görevine aktif olarak devam edecek ve gözlemevine bildirecek.