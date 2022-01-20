Üye Girişi
Çin uydusu, Rus uydusunun enkaz parçasıyla yörüngede çarpışma tehlikesi atlattı - Son Dakika

Çin uydusu, Rus uydusunun enkaz parçasıyla yörüngede çarpışma tehlikesi atlattı

20.01.2022 14:21
Çin uydusu, Rus uydusunun enkaz parçasıyla yörüngede çarpışma tehlikesi atlattı

Çin'in dünya yörüngesindeki bilimsel gözlem uydusunun, Rusya'nın geçen yıl füze ile vurarak parçaladığı eski istihbarat uydusundan arta kalan enkaz parçasıyla çarpışma tehlikesi yaşadığı bildirildi.

Çin'in dünya yörüngesindeki bilimsel gözlem uydusunun, Rusya'nın geçen yıl füze ile vurarak parçaladığı eski istihbarat uydusundan arta kalan enkaz parçasıyla çarpışma tehlikesi yaşadığı bildirildi.

Çin Ulusal Uzay İdaresinden (CNSA) yapılan açıklamada, enkaz parçasının Tsinghua Bilim Uydusu'nun 14,5 metre yakınından geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, enkaz parçasının Rusya'nın 15 Ekim 2021'de füze ile vurduğu eski Sovyet istihbarat uydusuna ait olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Rusya'nın füzeyle hedef alarak parçaladığı uydunun yörüngede başıboş hareket eden 1500 parça uzay enkazına neden olduğunu kaydeden CNSA, enkazın gelecekte de uydular için tehlike arz edeceğine dikkat çekti.

CNSA Direktör Yardımcısı ve uzay enkazı alanında uzman Liu Cing, Global Times gazetesine yaptığı açıklamada, Rusya'nın füzeyle uydu vurmasından itibaren ortaya çıkan enkazın durumunu yakından izlediklerini, parçaların Dünya yörüngesinde 400 ila 1100 kilometre irtifada yayıldığını söyledi.

Çin uydularının çoğunun uydu enkazının yayıldığı yörünge konumlarında seyrettiğini belirten Liu, "Enkaz parçaları tehlikeli şekilde yaklaştığında çarpışmadan kaçınmak için uydularla derhal temas kurup manevra yaptırmamız gerek. Şimdilik bulabildiğimiz en pratik çözüm bu." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın füze denemesi ABD tarafından eleştirilmiş, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "sorumsuzca bir hareket" olarak nitelemişti.

Uluslararası Uzay İstasyonu NASA Program Direktörü Robyn Gatens, füzeyle vurulan uydudan arta kalan enkazın istasyona ve orada görev yapan astronotlara yönelik tehdidi artırdığına dikkat çekmişti.

Radar takip sistemlerinden elde edilen veriler, yörüngede 10 santimetreden büyük yaklaşık 23 bin insan yapımı nesnenin dolaştığını gösteriyor. Ayrıca radarla takibi mümkün olmayan, 1 santimetre ile 10 santimetre arasındaki 500 binden fazla parçanın da Dünya çevresinde hareket ettiği öngörülüyor.

Dünya yörüngesinde yüksek hızda dolaşan, bilim insanları tarafından "uzay enkazı" veya "yörünge kalıntıları" olarak adlandırılan insan eseri kalıntılar, uydulara risk oluşturuyor.

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Uzay, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin uydusu, Rus uydusunun enkaz parçasıyla yörüngede çarpışma tehlikesi atlattı - Son Dakika


Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı, dolar/TL'ye nasıl yansıdı? İşte son rakamlar Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı, dolar/TL'ye nasıl yansıdı? İşte son rakamlar         
14:13
Depremde oğlunu kaybeden acılı anne, enkaz altındaki son konuşmalarını anlattı: Uykum geliyor, ben şehit oluyorum Depremde oğlunu kaybeden acılı anne, enkaz altındaki son konuşmalarını anlattı: Uykum geliyor, ben şehit oluyorum         
14:11
Fatih Terim'in aklında Bayern modeli var! Başkan adayı olursa yönetimi eski sporculardan oluşacak Fatih Terim'in aklında Bayern modeli var! Başkan adayı olursa yönetimi eski sporculardan oluşacak         
14:09
2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda 10 araç birbirine girdi 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda 10 araç birbirine girdi         
13:39
Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası         
12:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada ilk! BioNTech üzerine TURKOVAC çalışmasını başlatacağız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada ilk! BioNTech üzerine TURKOVAC çalışmasını başlatacağız         
12:25
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Altın yükselişe geçti, gram fiyatı 800 liradan işlem görüyor Altın yükselişe geçti, gram fiyatı 800 liradan işlem görüyor         
11:19
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Trabzon'da transfer fırtınası sürüyor! Trabzonspor, 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı da kadrosuna kattı Trabzon'da transfer fırtınası sürüyor! Trabzonspor, 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı da kadrosuna kattı         
10:08
Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti         
09:56
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24

Son Dakika Haberleri
14:23 HDP'den muhalefete "Semra Güzel" tepkisi: İktidarın oyunlarına çanak tutuluyor
14:12 Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı, dolar/TL'ye nasıl yansıdı? İşte son rakamlar
14:10 Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz
14:09 Fatih Terim'in aklında Bayern modeli var! Başkan adayı olursa yönetimi eski sporculardan oluşacak
14:09 Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararına dolardan ilk tepki! Kur anında düştü
14:05 İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı
13:58 Son dakika: Yılın ilk faiz kararı açıklandı! Yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verildi
13:57 Son dakika: İndirim serisine ara veren Merkez Bankası, faizi yüzde 14'te sabit bıraktı
13:38 Metro projelerine onay verilmediğini belirten İmamoğlu'na Bakan Karaismailoğlu'ndan tepki: Elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın
13:37 Korkunç iddialar: Öğrencilerini bodruma kapattılar, tuvalet koklattılar, istismar ettiler!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 14:28:48. #1.13#
SON DAKİKA: Çin uydusu, Rus uydusunun enkaz parçasıyla yörüngede çarpışma tehlikesi atlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement