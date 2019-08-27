Son Dakika Haberleri: Çin, Uygur aydınları cezaevinde tutuyor: Rozi'nin hikayesi
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Çin, Uygur aydınları cezaevinde tutuyor: Rozi'nin hikayesi

31 dakika önce

Çin tarafından toplama kamplarında ve cezaevlerinde tutulan 1 milyona yakın Doğu Türkistanlı Uygurlar arasında önde gelen akademisyenler, sanatçılar ve aydınlar da var.

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Çin tarafından toplama kamplarında ve cezaevlerinde tutulan 1 milyona yakın Doğu Türkistanlı Uygurlar arasında önde gelen akademisyenler, sanatçılar ve aydınlar da var.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:42 
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