Çin, Uygur aydınları cezaevinde tutuyor: Rozi'nin hikayesi
31 dakika önce
Çin tarafından toplama kamplarında ve cezaevlerinde tutulan 1 milyona yakın Doğu Türkistanlı Uygurlar arasında önde gelen akademisyenler, sanatçılar ve aydınlar da var.
Çin tarafından toplama kamplarında ve cezaevlerinde tutulan 1 milyona yakın Doğu Türkistanlı Uygurlar arasında önde gelen akademisyenler, sanatçılar ve aydınlar da var.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:42
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