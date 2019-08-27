Çin, Uygur aydınları cezaevinde tutuyor: Rozi'nin hikayesi
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Çin tarafından toplama kamplarında ve cezaevlerinde tutulan 1 milyona yakın Doğu Türkistanlı Uygurlar arasında önde gelen akademisyenler, sanatçılar ve aydınlar da var.
Çin tarafından toplama kamplarında ve cezaevlerinde tutulan 1 milyona yakın Doğu Türkistanlı Uygurlar arasında önde gelen akademisyenler, sanatçılar ve aydınlar da var.
Yalkun Rozi bu aydınlardan biri. 15 yıl boyunca Uygurlara klasik şiirler ve halk hikayelerini öğreten ders kitaplarını yayımlatmak için Çin bürokrasisini ustaca idare etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:30
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