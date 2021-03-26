Çin, Uygur Türklerine baskı uyguladığı gerekçesiyle yaptırım uygulayan İngiltere'ye misilleme yaptı - Son Dakika

Çin, Uygur Türklerine baskı uyguladığı gerekçesiyle yaptırım uygulayan İngiltere'ye misilleme yaptı

26.03.2021 12:03
Çin, Uygur Türklerine baskı uyguladığı gerekçesiyle yaptırım uygulayan İngiltere'ye misilleme yaptı, System.String[]

Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Pekin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine baskı uyguladığı gerekçesiyle Çinli yetkililere yönelik aldığı yaptırım kararına karşılık, İngiltere'de 9 kişi ile 4 kurum ve kuruluşa yaptırım uygulamaya karar verdiğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Pekin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine baskı uyguladığı gerekçesiyle Çinli yetkililere yönelik aldığı yaptırım kararına karşılık, İngiltere'de 9 kişi ile 4 kurum ve kuruluşa yaptırım uygulamaya karar verdiğini açıkladı.

Bakanlıktan ismi paylaşılmayan bir sözcü, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'nin yaptırım kararının Çin'in iç işlerine müdahale olduğunu ve ikili ilişkilere ciddi zarar verdiğini belirtti.

Sözcü, İngiltere'nin Pekin Büyükelçisinin bu konu nedeniyle Çin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirterek İngiltere'nin yaptırım kararını güçlü şekilde kınadıklarını kaydetti.

"İngiltere'den kasten yalan ve yanlış bilgiler yayan 9 kişi ile 4 kurum ve kuruluşa" yaptırım uygulamaya karar verdiklerini aktaran sözcü, bu kişilerin ve ailelerinin Çin Anakarası ile Hong Kong ve Makau özel idari bölgelerine girişlerinin, Çin ile iş yapmalarının yasaklandığını ve mal varlıklarının dondurulacağını belirtti.

Sözcü, ilave karşı tedbir alma haklarını saklı tuttuklarını belirterek yaptırım kapsamına alınan çoğu İngiltere Parlamentosu'ndan 9 kişinin Tom Tugendhat, Iain Duncan Smith, Neil O'Brien, David Alton, Tim Loughton, Nusrat Ghani, Helena Kennedy, Joanne Nicola Smith Finley, Geoffrey Nice, kurum ve kuruluşların ise Çin Araştırma Grubu, Muhafazakar Parti İnsan Hakları Komisyonu ve Uyghur Tribunal, Essex Court Chambers olduğunu ifade etti.

İngiltere'nin yaptırım kararı

İngiltere 22 Mart'ta Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik baskılar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 Çinli yetkili ve bir kuruluşa yaptırım kararı almıştı. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in Uygurlara karşı uyguladığı baskı ve ihlalleri İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen "en büyük insan hakları krizlerden biri" olarak nitelemişti.

Uluslararası ortaklarıyla çalışarak sorumlulara hesap sormak için hedefe yönelik yaptırımlar uyguladıklarını, bu kapsamda 4 Çinli yöneticiye ve Sincan Üretim ve İnşaat Birlikleri Kamu Güvenliği Bürosuna yaptırım kararı aldıklarını duyuran Raab, Çinli yöneticilerin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Siyasi ve Hukuki İşleri Komitesinin eski Sekreteri Cu Haylun, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Parti Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve daha önce Sincan Uygur Özerk Bölgesi Siyasi ve Hukuk İşleri Komitesi Sekreteri olan Vang Cüncıng, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Siyasi ve Hukuki İşler Komitesi Sekreteri ve Kamu Güvenliği Bölümünün eski Müdürü Vang Mingşan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Hükümeti Başkan Yardımcısı ve Kamu Güvenliği Bölümü Direktörü Çın Mingguo olduğunu kaydetmişti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tartışmalı kamplar

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor. Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çin, kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından, kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları zorla çalıştırma iddialarını reddederken BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini de geri çeviriyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, England, Pekin, Uygur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Uygur Türklerine baskı uyguladığı gerekçesiyle yaptırım uygulayan İngiltere'ye misilleme yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı TCMB'nin resmi rezerv varlıkları şubatta 95,3 milyar dolara geriledi TCMB'nin resmi rezerv varlıkları şubatta 95,3 milyar dolara geriledi Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Bakan Soylu: O afişler kaldırıldı, belediye başkanı hakkında da soruşturma başlatıldı Bakan Soylu: O afişler kaldırıldı, belediye başkanı hakkında da soruşturma başlatıldı         
11:35
Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! "Hakkınızı helal edin" diyerek vedalaştı         
11:30
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı         
10:14
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var         
09:17
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti         
09:00
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti         
23:48
Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
23:05
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı         
15:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 13:27:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin, Uygur Türklerine baskı uyguladığı gerekçesiyle yaptırım uygulayan İngiltere'ye misilleme yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei