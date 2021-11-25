Çin uyruklu şahsı bıçaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Burdur'da mermer işiyle uğraşan Çin uyruklu bir kişiyi parkta yürüyüş yaparken sigara vermediği gerekçesiyle bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Burdur Güzelleştirme Parkı'nda dün akşam Mert A. (22) iddiaya göre, yürüyüş yapan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Wei Liu'dan (49) sigara istedi. Çin uyruklu Wei Liu ise sigara içmediğini söyledi. Bunun üzerine Mert A., Wei Liu'yu bıçakla karın boşluğundan yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Wei Liu, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bugün Hastanede ameliyat olan ve yoğun bakım servisinde tedavisi tamamlanan Wei Liu hayati tehlikeyi atlattı ve servise alındı. Polis, Mert A.'yı olaydan hemen sonra yakalayıp gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan Mert A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mert A. doktor kontrolünden sonra cezaevine gönderildi.

Gazetecileri tehdit etti

Burdur Adliyesinden Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilen Mert A., polis aracına binerken çekim yapan gazetecilere, "Nasıl olsa çıkacağım" diyerek küfürler yağdırdı. - BURDUR