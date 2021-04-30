Çin uzaktan algılama özellikli "Yaogan-34" uydusunu fırlattı - Son Dakika

Çin uzaktan algılama özellikli "Yaogan-34" uydusunu fırlattı

30.04.2021 17:55
Çin uzaktan algılama özellikli

Çin, uzaktan algılama özellikli yer gözlem uydusu "Yaogan-34"ü uzaya gönderdi.

Çin, uzaktan algılama özellikli yer gözlem uydusu "Yaogan-34"ü uzaya gönderdi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Uzaktan algıma özelliğine sahip optik uydunun, toprak kaynaklarının takibi, kent planlaması, kadastro, karayolu ağlarının tasarlanması ve afet önleme ile giderme çalışmalarında kullanılması amaçlanıyor.

Uydunun ayrıca Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki altyapı inşaat çalışmaları için iletişim hizmetleri sağlaması öngörülüyor.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 368'inci görev oldu.

Çin Halk Cumhuriyeti, 4 C, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin uzaktan algılama özellikli 'Yaogan-34' uydusunu fırlattı - Son Dakika


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