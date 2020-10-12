Çin, uzaktan optik algılama yapan uydusunu uzaya gönderdi
12.10.2020 14:17
Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaktan optik algılama yapan uyduyu bugün uzaya fırlattı.
Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaktan optik algılama yapan uyduyu bugün uzaya fırlattı.
Çin, yüksek yörüngeli optik uzaktan algılama uydusu Gaofen-13,'ni Long March-3B adlı taşıyıcı roket tarafından yörüngeye gönderildi. Çinli yetkililer, uzaya fırlatılan uydunun esas olarak arazi incelemeleri, mahsul verimi tahminleri, çevre koruma, hava durumu tahmini ve erken uyarıların yanı sıra afet önleme ve azaltma için kullanılacağını açıkladı.
- Çin
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