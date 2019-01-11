Çin Uzay Ajansı Ay'ın Karanlık Yüzüne İniş Görüntülerini Paylaştı
1 saat önce
8 Aralık'ta Dünya'dan ayrılan "Chang'e 4" insansız uzak aracı 3 Ocak'ta hedefine ulaşarak ayın karanlık tarafına iniş gerçekleştirdi.
8 Aralık
'ta Dünya'dan ayrılan "Chang'e 4" insansız uzak aracı 3 Ocak'ta hedefine ulaşarak ayın karanlık tarafına iniş gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:46 Kaynak: Youtube
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