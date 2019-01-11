Son Dakika Haberleri: Çin Uzay Ajansı Ay'ın Karanlık Yüzüne İniş Görüntülerini Paylaştı

Çin Uzay Ajansı Ay'ın Karanlık Yüzüne İniş Görüntülerini Paylaştı

1 saat önce

8 Aralık'ta Dünya'dan ayrılan "Chang'e 4" insansız uzak aracı 3 Ocak'ta hedefine ulaşarak ayın karanlık tarafına iniş gerçekleştirdi.

8 Aralık'ta Dünya'dan ayrılan "Chang'e 4" insansız uzak aracı 3 Ocak'ta hedefine ulaşarak ayın karanlık tarafına iniş gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:46 Kaynak: Youtube

Aralık, Genel
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