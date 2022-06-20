Çin, Uzay Araçlarının Termal Kontrolü İçin Yeni Bir Kaplama Geliştirdi

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, Shenzhou-14 mürettebatlı uzay aracına uygulanmak üzere, yörüngede altı ay geçirecek taykonotları aşırı sıcak ve soğuktan koruyacak metalik bazlı bir termal kontrol kaplaması geliştirdiler. Yeni kaplama çift yönlü çalışıyor: Güneşin uzay aracının iç sıcaklığı üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı olacak şekilde düşük güneş ışını emilimi sağlıyor ve aracın iç kaynaklarından ısı salınımına engel olacak şekilde düşük kızılötesi yayılım sağlıyor.

Çin'in Tiangong uzay istasyonunun inşaatını tamamlamakla görevli Shenzhou-14 taykonotları, yörüngedeki altı aylık yolculukları boyunca çok sayıda karmaşık istasyon konfigürasyonuna tanık olacaklar. Uzay istasyonu çekirdek modülüne kenetli kargo aracı ve laboratuvar modülleri muhtemelen uzay aracına güneş ışınlarının girmesini engelleyerek aracın derin uzayın gölgelerinde uzun süreyle aşırı soğuğa maruz kalmasına neden olacak. Diğer yandan uzay aracı, dış uzayın doğrudan güneş ışınlarında bulunan yoğun sıcaklığıyla da mücadele etmek zorunda olacak. Termal kontroller olmadan, uzay aracının güneşe bakan yanı 100 santigrat derecenin üzerine çıkarken, karanlık yanı eksi 100 santigrat derecenin altına inebilir. Aşırı yüksek ve düşük sıcaklıktaki ortamlar taykonotların sağlıkları ve uzay aracının çalışması açısından güçlüklere yol açar.

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen termal kontrol kaplaması ilk olarak, 16 Ekim 2021 tarihinde fırlatılan Shenzhou-13 uzay aracında kullanıldı. Aracın altı aylık uzay yolculuğu boyunca kabin ortamını kabul edilebilir bir sıcaklık aralığında (18 ile 26 santigrat derece arasında) tutarak taykonotların yörüngedeki evlerinde serin ve rahat bir ortama sahip olmalarını sağladı. Çin, ülkenin uzay istasyonu projesi için üçüncü mürettebatı taşıyan üç-kişilik Shenzhou-14 görevini 5 Haziran'da uzaya gönderdi. Shenzhou-14 yörüngede kalacakları süre boyunca iki laboratuvar modülü, Tianzhou-5 kargo aracı ve Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracının uzay istasyonuna kenetlenmesine tanık olacak.