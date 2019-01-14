Son Dakika Haberleri: Çin Uzay İstasyonu Yapımı İçin Rusya ile de Çalışacak

Çin Uzay İstasyonu Yapımı İçin Rusya ile de Çalışacak

42 dakika önce

– Çin Ulusal Uzay Ajansı Genel Sektreteri Li Guoping, geleceğe yönelik uzay istasyonları yapımında Rusya ile birlikte çalışmak istediklerini söyledi.

Çin Uzay İstasyonu Yapımı İçin Rusya ile de Çalışacak, System.String[]
–   Çin Ulusal Uzay Ajansı Genel Sektreteri Li Guoping, geleceğe yönelik uzay istasyonları yapımında Rusya ile birlikte çalışmak istediklerini söyledi.

Li'nin açıklaması sadece Rusya'yı değil, daha önce benzer projelerde çalışmış tüm ülkeleri kapsıyor. Uzay konusunda Rusya'nın Çin'in ana ortaklarından biri olduğunu belirten Li, "Çin'in 2022 yılında tamamlanması planlanan, uzay istasyonu ile ilgili olarak Rusya, Almanya ve Fransa gibi pek çok ülkeden destek almak istiyoruz" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:41 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'in İslam Planı Ortaya Çıktı! 'Ülkeye Uygun' Müslüman Yetiştiriyorlar Ukrayna'nın Türkiye'den İHA Almasıyla İlgili Rusya'dan Açıklama Geldi

ABD ile Yaşanan Ticaret Savaşına Rağmen Çin'in İhracatı Son 7 Yılın En Güçlü Artışını Yaşadı Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 17:23:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin Uzay İstasyonu Yapımı İçin Rusya ile de Çalışacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]