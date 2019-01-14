Çin Uzay İstasyonu Yapımı İçin Rusya ile de Çalışacak
42 dakika önce
– Çin Ulusal Uzay Ajansı Genel Sektreteri Li Guoping, geleceğe yönelik uzay istasyonları yapımında Rusya ile birlikte çalışmak istediklerini söyledi.
– Çin
Ulusal Uzay Ajansı Genel Sektreteri Li Guoping, geleceğe yönelik uzay istasyonları yapımında Rusya
ile birlikte çalışmak istediklerini söyledi.
Li'nin açıklaması sadece Rusya'yı değil, daha önce benzer projelerde çalışmış tüm ülkeleri kapsıyor. Uzay konusunda Rusya'nın Çin'in ana ortaklarından biri olduğunu belirten Li, "Çin'in 2022 yılında tamamlanması planlanan, uzay istasyonu ile ilgili olarak Rusya, Almanya
ve Fransa
gibi pek çok ülkeden destek almak istiyoruz" dedi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:41 Kaynak: DHA
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