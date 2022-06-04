Çin, uzay istasyonuna göndereceği yeni taykonot ekibini açıkladı - Son Dakika
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Çin, uzay istasyonuna göndereceği yeni taykonot ekibini açıkladı

04.06.2022 18:19
Çin, uzay istasyonuna göndereceği yeni taykonot ekibini açıkladı

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'na düzenleyeceği yeni sefere katılacak taykonotları tanıttı.

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'na düzenleyeceği yeni sefere katılacak taykonotları tanıttı.

Xinhua'nın haberine göre, Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Başkan Yardımcısı Lin Şiçiang, düzenlediği basın toplantısında, Şıncou-14 uzay mekiğiyle yörüngeye gönderilecek 3 kişilik ekibi kamuoyuna açıkladı.

Uzay istasyonuna yapılacak üçüncü insanlı sefer olan görevde, taykonotlar Çın Dong, Liu Yang ve Cai Şucı yer alacak.

Açıklamanın ardından üç taykonot basının karşısına çıktı.

Seferin komutanlığını üstlenecek 44 yaşındaki Çın, daha önce 2016'da uzay istasyonunun prototipi Tiengong-2 uzay laboratuvarına yapılan Şıncou-11 görevine katılmıştı. Çın'a seferin ardından "Uzay Seferi Liyakat Madalyası" ve "kahraman astronot" unvanı verilmişti.

Uzaya çıkan ilk kadın taykonot

Ekibin 44 yaşındaki ikinci kıdemli üyesi Liu, 2012'de Şıncou-9 görevinde, uzay istasyonunun ilk prototipi Tiengong-1 uzay istasyonuna düzenlenen seferde yer alarak, uzaya çıkan ilk Çinli kadın olmuştu.

İlk kez uzay görevine katılacak 46 yaşındaki Cai de 2011'de ikinci nesil taykonotlar grubuna katılmıştı.

Şencou-14 uzay mekiği, yarın yerel saatle 10.44'te (TSİ 05.44) fırlatılacak.

Uzayda 6 ay görev yapacak taykonot ekibi, uzay istasyonuna eklenecek iki laboratuvar modülü ve donanımlarının entegrasyonunu yürütecek.

Çin'in uzay istasyonu kurma planı

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong istasyonu tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

İstasyonun Tienhı (göksel uyum) adı verilen çekirdek modülü, 29 Nisan 2021'de fırlatılmış, ardından 29 Mayıs 2021'de Tiencou (Gök Gemisi)-2 kargo mekiğiyle istasyona bir ikmal seferi düzenlenmişti.

Nie Hayşıng, Liu Boming ve Tang Hongbo'dan oluşan ilk taykonot ekibi, Şıncou-12 mekiği ile 17 Haziran 2021'de istasyona gönderilmiş, 90 günlük görevin ardından 17 Eylül 2021'de Dünya'ya dönmüştü.

Cai Cigang, Vang Yaping ve Yı Guangfu'dan oluşan ikinci ekip ise Şıncou-13 mekiği ile 15 Ekim 2021'de istasyona yollanmış, 180 günlük görevin ardından 16 Nisan'da geri gelmişti.

İstasyonun kurulumunun tamamlanması için ana iskeletini oluşturacak iki laboratuvar modülü 2022'de uzaya yollanacak.

Vıntien (Gökleri Aramak) modülü temmuzda, Mıngtien (Gökleri Düşlemek) modülü ekimde uzaya gönderilecek.

Ana iskelet kurulduktan sonra Şüntien (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

İstasyonun 2022'de tamamlanabilmesi için yıl sonunda Şıncou mekiğiyle bir insanlı sefer ve Tiencou mekiğiyle bir kargo seferi daha yapılması planlanıyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

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