Çin, uzay istasyonuna ilk laboratuvar modülünü fırlattı - Son Dakika
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Çin, uzay istasyonuna ilk laboratuvar modülünü fırlattı

24.07.2022 09:49
Çin, uzay istasyonuna ilk laboratuvar modülünü fırlattı

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunun parçasını oluşturacak ilk laboratuvar modülünü uzaya gönderdi.

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunun parçasını oluşturacak ilk laboratuvar modülünü uzaya gönderdi.

İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, "Vıntien" modülü, "Long March-5B Y3" taşıyıcı roketiyle, Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatıştan 8 dakika sonra, uzay istasyonunun bulunduğu, yerden 400 kilometre irtifadaki Alçak Yer Yörüngesi'ne ulaşan modülün, sonraki saatlerde istasyona kenetleneceği bildirildi.

20,5 metre uzunluğundaki modül, Çin'in bugüne dek uzaya yolladığı en büyük araç oldu.

Adı, Çince'de "gökleri aramak" anlamına gelen "Vıntien" modülünün, istasyonun ana parçası "Tienhı" (göksel uyum) çekirdek modülüne eklenmesi planlanıyor.

Vıntien'in, çekirdek modülün yedeği olarak da kullanılabilecek bir deney platformu olması hedefleniyor.

Çin'in uzay istasyonu kurma planı

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong (gök sarayı) istasyonu tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

İstasyonun ana parçası olan "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modül, 29 Nisan 2021'de uzaya fırlatılmıştı.

Ana iskeletin tamamlanması için çekirdek modüle iki laboratuvar modülünün eklenmesi öngörülüyor. "Mıngtien" (gökleri düşlemek) adı verilen ikinci laboratuvar modülünün de ekimde uzaya gönderilmesi planlanıyor.

Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

2022 sonunda tamamlanması hedeflenen istasyonda üç kişilik taykonot ekibi görev yapıyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Uzay Aracı, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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