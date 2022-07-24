Çin Uzay İstasyonunun İlk Laboratuvar Modülü Fırlatıldı

WENCHANG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin, uzay istasyonunun ilk laboratuvar modülü olan Wentian'ı Pazar günü fırlattı. Wentian'ı taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y3 taşıyıcı roketi, Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'ın kıyısındaki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan fırlatıldı.
Wentian laboratuvar modülünü taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y3 taşıyıcı roketi Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan fırlatılıyor, 24 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)
Wentian laboratuvar modülünü taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y3 taşıyıcı roketi Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan fırlatılıyor, 24 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)
Wentian laboratuvar modülünü taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y3 taşıyıcı roketi Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan fırlatılıyor, 24 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)
Wentian laboratuvar modülünü taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y3 taşıyıcı roketi Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan fırlatılıyor, 24 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Li
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