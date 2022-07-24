Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Uzay Aracı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin Uzay İstasyonunun İlk Laboratuvar Modülü Fırlatıldı - Son Dakika

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