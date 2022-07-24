Çin Uzay İstasyonunun İlk Laboratuvar Modülü Fırlatıldı - Son Dakika
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Çin Uzay İstasyonunun İlk Laboratuvar Modülü Fırlatıldı

24.07.2022 12:01
Çin Uzay İstasyonunun İlk Laboratuvar Modülü Fırlatıldı

WENCHANG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin, uzay istasyonunun ilk laboratuvar modülü olan Wentian'ı Pazar günü fırlattı.

WENCHANG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin, uzay istasyonunun ilk laboratuvar modülü olan Wentian'ı Pazar günü fırlattı. Wentian'ı taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y3 taşıyıcı roketi, Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'ın kıyısındaki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan fırlatıldı.

Çin Uzay İstasyonunun İlk Laboratuvar Modülü Fırlatıldı

Wentian laboratuvar modülünü taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y3 taşıyıcı roketi Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan fırlatılıyor, 24 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Çin Uzay İstasyonunun İlk Laboratuvar Modülü Fırlatıldı

Wentian laboratuvar modülünü taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y3 taşıyıcı roketi Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan fırlatılıyor, 24 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Çin Uzay İstasyonunun İlk Laboratuvar Modülü Fırlatıldı

Wentian laboratuvar modülünü taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y3 taşıyıcı roketi Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan fırlatılıyor, 24 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Çin Uzay İstasyonunun İlk Laboratuvar Modülü Fırlatıldı

Wentian laboratuvar modülünü taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y3 taşıyıcı roketi Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan fırlatılıyor, 24 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Li

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Uzay Aracı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Uzay İstasyonunun İlk Laboratuvar Modülü Fırlatıldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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