Çin, Uzay İstasyonunun İlk Laboratuvar Modülünü Fırlattı

WENCHANG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin, uzay istasyonunun ilk laboratuvar modülü olan Wentian'ı Pazar günü fırlattı. Yeni modül hem çekirdek modülün yedeği hem de güçlü bir bilimsel deney platformu olarak işlev görecek. Çin Uzay Teknolojisi Akademisi bünyesindeki Çin insanlı uzay programı uzay istasyonun sistemlerinin baş tasarımcı yardımcısı Liu Gang'a göre Wentian modülü, 17,9 metre uzunluğunda, azami 4,2 metre çapında ve 23 ton kalkış kütlesine sahip. Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre, Wentian'ı taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y3 taşıyıcı roketi, Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'ın kıyısında yer alan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan fırlatıldı. Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'nun inşasının bu yıl tamamlanması bekleniyor. İstasyon tek modüllü bir yapıdan çekirdek modülü Tianhe'nin yanı sıra Wentian ve Mengtian olmak üzere iki laboratuvar modülü ile birlikte üç modüllü bir ulusal uzay laboratuvarı haline geldi. Tianhe modülü Nisan 2021'de fırlatılmıştı. Mengtian modülünün ise bu yıl Ekim ayında fırlatılması planlanıyor.