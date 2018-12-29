Son Dakika Haberleri: Çin Uzaya 6'sı Gözlem Amaçlı 7 Uydu Fırlattı

Çin Uzaya 6'sı Gözlem Amaçlı 7 Uydu Fırlattı

1 saat önce

Çin uzaya 6'sı gözlem, biri deneysel iletişim amaçlı 7 uydu gönderdi.

Çin Uzaya 6'sı Gözlem Amaçlı 7 Uydu Fırlattı, System.String[]
Çin uzaya 6'sı gözlem, biri deneysel iletişim amaçlı 7 uydu gönderdi.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezinden fırlatılan Long March-2D roketiyle 6'sı Yünhay-2 serisi atmosfer gözlem, biri deneysel iletişim amaçlı 7 uydu yörüngelerine gönderildi.

Deneysel iletişim uydusunun modeline ilişkin bilgi verilmezken, Yünhay-2 serisi uyduların atmosfer ve uzayda gözlem, doğal afetlerin önlenmesi ve azaltılması ile bilimsel çalışmalar için kullanılacağı kaydedildi.

Çang'ı-4 insansız keşif aracını 7 Aralık'ta Ay'ın karanlık tarafına gönderen Çin, Çang'ı-5'i de gelecek yıl Ay'a göndermeyi planlıyor.

Mars'a ilk keşif aracını 2020'de gönderecek Çin, 2029'da da Jüpiter'e keşif misyonu yollamayı hedefliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:32 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Subaşı'nın Fransız DJ ile Görüntülerine Demet Akalın'dan İlk Yorum: Şeyma Bu Kadar Kalın Değil Ünlü Şarkıcı Bebe Rexha, Kendisini Rahatsız Eden Evli ve Çocuklu Futbolcunun Mesajlarını İfşa Etti

Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 17:54:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin Uzaya 6'sı Gözlem Amaçlı 7 Uydu Fırlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]