Son Dakika Haberleri: Çin uzaya gözlem uydusu fırlattı
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Çin uzaya gözlem uydusu fırlattı

23 dakika önce

Çin, deniz, atmosfer ve uzay gözlemi için kullanılacak Yünhay-102 uydusunu uzaya gönderdi.

Çin uzaya gözlem uydusu fırlattı, System.String[]

Çin, deniz, atmosfer ve uzay gözlemi için kullanılacak Yünhay-102 uydusunu uzaya gönderdi.

Şinhua ajansının haberine göre Yunhay-102, ülkenin İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Gobil Çölü'nde bulunan Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngesine gönderildi.

Long March 2D (Uzun Yürüyüş) roketiyle yapılan fırlatma işlemi yerel saatle 08.54'te gerçekleştirilirken uydunun doğal afetler, uzay, atmosfer ve deniz çevresinin gözlemi ile çeşitli bilimsel deneyler için kullanılacağı belirtildi.

Bu arada uydu ve taşıyıcı roket, Çin Uzay Bilim Teknoloji Şirketi Şanghay Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilirken, fırlatma işleminin Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 313'üncü misyonu olduğu kaydedildi.

ABD ve Rusya'dan sonra dahil olduğu "uzay yarışında", son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan Çin, uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma ve gözlem uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter'i keşif gibi iddialı projeleriyle 2045'te "uzayın lideri" olmayı hedefliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:04 Kaynak: AA
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