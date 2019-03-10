Son Dakika Haberleri: Çin Uzaya İletişim Uydusu Fırlattı

Çin Uzaya İletişim Uydusu Fırlattı

1 saat önce

Çin, ChinaSat-6C adlı iletişim uydusunu uzaya fırlattı.

Çin Uzaya İletişim Uydusu Fırlattı, System.String[]
Çin, ChinaSat-6C adlı iletişim uydusunu uzaya fırlattı.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen ChinaSat-6C iletişim uydusu ülkenin Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngesine gönderildi.

Long March (Uzun Yürüyüş) -3B roketiyle uzaya fırlatılan uydu, televizyon ve radyolara yüksek kalitede iletişim hizmetleri sağlayacak.

Yer senkron yörüngede görev yapacak uydu, Çin, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Pasifik'teki adaları kapsayacak.

Uzay konusunda yaptığı çalışmalarla dikkati üzerine çeken Çin, Ay'ın karanlık yüzüne insansız keşif aracını indiren ilk ülke olmuştu. Çin, Mars'a ilk keşif aracını gelecek yıl, Jüpiter'e ise 2029'da keşif misyonu yollamayı hedefliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:24 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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