Çin üzerinde çalıştıkları grip aşısını bugün piyasaya sunuyor
Çin Ulusal Eczacılık Grubu (CNPG), üzerinde çalıştıkları grip aşısının son testlerinin başarılı geçtiğini ve piyasaya çıkmaya hazır olduğunu duyurdu.
Çin Ulusal Eczacılık Grubu (CNPG), üzerinde çalıştıkları grip aşısının son testlerinin başarılı geçtiğini ve piyasaya çıkmaya hazır olduğunu duyurdu.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı Çin, salgının kış aylarında etkisini kırmak için yeni bir grip aşısını piyasaya sürme kararı alındığını duyurdu. Çin Ulusal Eczacılık Grubu (CNPG) tarafından yapılan açıklamada, yaklaşan sonbahar aylarıyla grip hastalığının koronavirüsle etkileşimi konusunda endişe yaşadıklarını ve grip aşısı üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Yetkililer, yaklaşan sonbaharda kullanılmak üzere yeni bir "grip" aşısının bugünden itibaren piayasaya sürüleceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:39 Kaynak: DHA
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