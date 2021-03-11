Çin vatandaşı gemi kaptanı 30 yıllık hapis cezasını duyunca mahkeme salonunda bayıldı - Son Dakika

Çin vatandaşı gemi kaptanı 30 yıllık hapis cezasını duyunca mahkeme salonunda bayıldı

11.03.2021 14:33

Çin vatandaşı gemi kaptanı 30 yıllık hapis cezasını duyunca mahkeme salonunda bayıldı 60 milyon liralık kokain yakalanan geminin kaptanı ve yardımcısına 30 yıl hapis Narkotik polisi drone destekli operasyonla 31 kilo uyuşturucuyu yakalamıştı Çin vatandaşı gemi kaptanı 30 yıllık hapis...

Çin vatandaşı gemi kaptanı 30 yıllık hapis cezasını duyunca mahkeme salonunda bayıldı

60 milyon liralık kokain yakalanan geminin kaptanı ve yardımcısına 30 yıl hapis

Narkotik polisi drone destekli operasyonla 31 kilo uyuşturucuyu yakalamıştı

ZONGULDAK - Çin vatandaşı gemi kaptanı 30 yıllık hapis cezasını duyunca mahkeme salonunda bayıldı.

Zonguldak'ta geçen Ağustos ayında narkotik polisinin Türkiye'ye kokain sokulacağı istihbaratı üzerine yaptığı drone destekli operasyonda piyasa değeri 60 milyon lirayı bulan 31 kilogram kokain; yük gemisinin suya batık kısmında özel tankın içinde ele geçirildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen geminin Çin vatandaşı kaptanları "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geminin yine Çin vatandaşı baş mühendisi ise delil yetersizliğinden beraat etti. Geminin 60 yaşlarındaki kaptanı Guangjian Xu kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonunda fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

23 Ağustos 2020'de tarihinde ülkeye kokain sokulacağı istihbaratı üzerine gemiye baskın yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri geminin omurga bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen tankta 31 kilo 279 gram kokain ele geçirildi. Piyasa değeri 60 milyon TL olan kokainle ilgili gözaltına alınan Çin vatandaşları gemi kaptanı Guangjian Xu, ikinci kaptan Kaibo Wu, baş mühendis Junjie Zhang tutuklanmıştı. Tutuklu 3 sanık hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanıklar Guangjian Xu, Kaibo Wu, Junjie Zhang ve avukatları katıldı.

"Özgür bir şekilde aileme kavuşmak istiyorum"

Hakim karşısına çıkarak tercüman eşliğinde kendini savunan Gemi kaptanı Guangjian Xu, Kolombiya'dan aldıkları taş kömürünü Zonguldak'a getirdiklerini ifade ederek uyuşturucu maddelerin bulunduğu tankı kimin monte ettiğini bilmediğini yineledi. Sanık avukatları ise olay sonrası gemi personelinin kolluk kuvvetlerine yardımcı olduğunu hatırlatarak suçun aydınlatılması için çaba gösterdiğini ifade etti. Cumhuriyet Savcısı ise mütalaa verdi. Son sözleri sorulan Gemi kaptanı Guangjian Xu, Zonguldak'taki limanda yükü boşalttıktan sonra tekrar Kolombiya'ya gidecekleri yönünde emir aldıklarını ancak gelen emirin kesin olmadığı için denizcilik uygulamalarına göre Akdeniz'de bekleyeceklerini söyledi. Hayatının hiçbir evresinde böyle işlere bulaşmadığını söyleyen Xu, "Ben hayatımda böyle işlere bulaşmadım. Adil bir karar olacağına inanıyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Geminin ikinci kaptanı Kaibo Wu ise maaş durumunun iyi olduğunu seferler sebebiyle ailesinden uzak olduğunu hatırlattı. Özgür bir şekilde memleketine dönmek istediğini söyleyen Wu, "Gemide çalışmak çok zor bir iş.. Normalde maaş durumumuz iyi olduğu için kendi ailemiz ve bazı akrabalarımızın sorumluluğunu üstlenmekteyiz. Bir gidişte seferde birkaç ay evden uzak oluruz. Hayatımız boyunca yaptığımız meslekten dolayı ailemizi ve memleketimizi özleyerek geçiriyoruz. Pandemide zaten bu süreçler uzun sürmekteydi. Bir de bi olaydan dolayı uzun süre ailemden uzakta kaldım. Gerçekten özgür bir şekilde memleketime dönüp aileme kavuşmak istiyorum" diye konuştu.

30 yıl cezayı duyunca mahkeme salonunda bayıldı

Geminin baş mühendisi Junjie Zhang ise "Ben ve arkadaşlarımın sonsuza kadar suçsuz olduğunu düşünüyorum. Özgürlüğümüzü sağlamanızı arzu ediyorum" dedi. Mahkeme ise geminin baş mühendisi Zhang'in delil yetersizliği sebebiyle beraatine karar verdi. Gemi kaptanı Guangjian Xu, ikinci kaptan Kaibo Wu ise "uyuşturucu madde ticareti ve ithali" suçundan ve taşıdıkları uyuşturucunun kokain olması sebebiyle 30 yıl hapis cezası ve 200 bin lira para cezası ile cezalandırıldı.

Kaarı duyan gemi kaptanı Xu ise salonda fenalaştı. Jandarma personelinin yardımcı olduğu gemi kaptanı için adliye önüne acil sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Guangjian Xu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çin vatandaşı gemi kaptanı 30 yıllık hapis cezasını duyunca mahkeme salonunda bayıldı
Çin vatandaşı gemi kaptanı 30 yıllık hapis cezasını duyunca mahkeme salonunda bayıldı
Çin vatandaşı gemi kaptanı 30 yıllık hapis cezasını duyunca mahkeme salonunda bayıldı
Çin vatandaşı gemi kaptanı 30 yıllık hapis cezasını duyunca mahkeme salonunda bayıldı
Çin vatandaşı gemi kaptanı 30 yıllık hapis cezasını duyunca mahkeme salonunda bayıldı
Çin vatandaşı gemi kaptanı 30 yıllık hapis cezasını duyunca mahkeme salonunda bayıldı
Çin vatandaşı gemi kaptanı 30 yıllık hapis cezasını duyunca mahkeme salonunda bayıldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Zonguldak, Mahkeme, Gemi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çin vatandaşı gemi kaptanı 30 yıllık hapis cezasını duyunca mahkeme salonunda bayıldı - Son Dakika


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